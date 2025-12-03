El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de reforma laboral que, entre otros cambios, busca poner un tope a las indemnizaciones por despido y promover su reemplazo por un fondo de cese laboral en el que deberán aportar los propios trabajadores para ser utilizado en caso de un despido. El mecanismo a utilizar lleva el nombre de “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral". También se incluyen cambios en banco de horas, vacaciones, pago en especies (similar a los ticket canasta) y negociaciones por empresas.

Tras el apoyo que recibió del PRO y de sectores dialoguistas, la gestión de Milei logró en julio del 2024 en el Congreso la aprobación de la Ley Bases y avanzó en reformas estructurales clave para llevar adelante su plan de Gobierno, que además del desguace del Estado, incluye también estas modificaciones que afectan los convenios colectivos de trabajo.

El Gobierno presentará el 9 de diciembre el proyecto de reforma laboral que pretende discutir en las sesiones extraordinarias del Congreso y más allá de las enmiendas antipáticas para la CGT, como la aplicación de la ultractividad en los convenios colectivos y la quita de los denominados "aportes solidarios" que financian a los gremios y sus obras sociales, incluiría una definición sobre la tasa de interés que los jueces instrumentan en los juicios laborales, de manera arbitraria, que terminan siendo ruinosos para las pequeñas y medianas empresas.

Qué pasa con las indemnizaciones en la reforma laboral

Las empresas y sus empleados podrán acordar el reemplazo del régimen de indemnización laboral por antigüedad por un seguro, con las compañías habilitadas por la Superintendencia que conduce Guillermo Plate. A partir de la reglamentación, se habilita una cartera de inversiones habilitada para que la aseguradora coloque esos fondos, con el objetivo de lograr rendimientos que incrementen el capital. Todo esto remite al fantasma del fracaso de las AFJP.

Si bien la cuenta individual será de libre acceso para el empleado, lo depositado en la cuenta especial solo podrá retirarse en caso de desvinculación por alguna de las causales explicitadas en la póliza, y de acuerdo con lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo correspondiente.

La medida fue formalizada a través de la Comunicación “A” 8288/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Este régimen, de carácter optativo, busca sustituir el artículo 245 de la LCT -que establece el pago de un sueldo por cada año trabajado- por un sistema de aportes mensuales que se canalizan a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), los cuales deben incluir explícitamente la denominación “Cese Laboral”.

Las otras claves de la reforma laboral: topes, banco de horas y salarios dinámicos