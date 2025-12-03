EN VIVO
Los Pumas

Sorteo del Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de rugby 2027, que se disputará en Australia. Tras el sorteo realizado este miércoles, el equipo argentino quedó en un grupo desafiante que promete cruces intensos y alto voltaje desde la fase inicial.

03 de diciembre, 2025 | 08.46

Los Pumas ya saben el camino que deberán recorrer en el Mundial de Rugby de Australia 2027. El sorteo realizado este miércoles en Sídney, capital australiana, definió a los rivales que integrarán la zona del seleccionado argentino, que buscará repetir, o mejorar, la actuación de Francia 2023, donde alcanzó el cuarto puesto tras caer con Inglaterra.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi quedó ubicado en el Grupo C junto a Fiji, Canadá y España. La conformación presenta un escenario exigente, con selecciones de jerarquía y otras en pleno crecimiento, que podrían complicar más de lo esperado si el seleccionado argentino no afronta los partidos con la seriedad que todos lo merecen.  De esta forma, Los Pumas son candidatos a pasar a la próxima ronda.

 

MÁS INFO

Los grupos para el Mundial de Australia 2027

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong China

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue

Un sorteo con impacto inmediato

El sorteo no solo marca el inicio del análisis deportivo, sino también del estratégico. Para el staff técnico argentino, conocer a los rivales permite ajustar el calendario de preparación, definir giras previas y proyectar minutos para los jugadores que llegarán con mayor carga desde sus clubes.

Además, la presencia de equipos de estilos contrastados obliga a Los Pumas a trabajar variantes tanto en ataque como en defensa. El Mundial 2027 se disputará con nuevo sistema de competencia, ya que por primera vez participarán 24 países divididos en cuatro grupos, con la llegada de los octavos de final y dejando atrás los 16 equipos que hubo en ediciones anteriores.

Un Mundial especial

Australia 2027 marcará el regreso del torneo a tierras oceánicas después de 24 años. La expectativa es enorme: se espera récord de asistencia, infraestructura renovada y un impacto deportivo significativo en la región.

Para Los Pumas, será también una oportunidad ideal para consolidar una generación que combina experiencia mundialista con nuevas figuras surgidas del rugby profesional argentino.

Todos los clasifcados al Mundial de Australia 2027

América

  • Argentina

  • Uruguay

  • Canadá

  • Estados Unidos

  • Chile

Europa

  • Inglaterra

  • Francia

  • Irlanda

  • Italia

  • Escocia

  • Gales

  • Georgia

  • España

  • Portugal

  • Rumania

África

  • Sudáfrica

  • Zimbabue

Oceanía

  • Nueva Zelanda

  • Fiji

  • Australia

  • Tonga

  • Samoa

Asia

  • Japón

  • Hong Kong China

Trending
Televisión
Nancy Pazos le respondió a Diego Leuco tras sus dichos en Luzu: "Cínico"
Las más vistas