Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de rugby 2027, que se disputará en Australia. El equipo argentino es cabeza de serie.

Los Pumas ya saben el camino que deberán recorrer en el Mundial de Rugby de Australia 2027. El sorteo realizado este miércoles en Sídney, capital australiana, definió a los rivales que integrarán la zona del seleccionado argentino, que buscará repetir, o mejorar, la actuación de Francia 2023, donde alcanzó el cuarto puesto tras caer con Inglaterra.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi quedó ubicado en el Grupo C junto a Fiji, Canadá y España. La conformación presenta un escenario exigente, con selecciones de jerarquía y otras en pleno crecimiento, que podrían complicar más de lo esperado si el seleccionado argentino no afronta los partidos con la seriedad que todos lo merecen. De esta forma, Los Pumas son candidatos a pasar a la próxima ronda.

Los grupos para el Mundial de Australia 2027

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong China

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue

Un sorteo con impacto inmediato

El sorteo no solo marca el inicio del análisis deportivo, sino también del estratégico. Para el staff técnico argentino, conocer a los rivales permite ajustar el calendario de preparación, definir giras previas y proyectar minutos para los jugadores que llegarán con mayor carga desde sus clubes.

Además, la presencia de equipos de estilos contrastados obliga a Los Pumas a trabajar variantes tanto en ataque como en defensa. El Mundial 2027 se disputará con nuevo sistema de competencia, ya que por primera vez participarán 24 países divididos en cuatro grupos, con la llegada de los octavos de final y dejando atrás los 16 equipos que hubo en ediciones anteriores.

Un Mundial especial

Australia 2027 marcará el regreso del torneo a tierras oceánicas después de 24 años. La expectativa es enorme: se espera récord de asistencia, infraestructura renovada y un impacto deportivo significativo en la región.

Para Los Pumas, será también una oportunidad ideal para consolidar una generación que combina experiencia mundialista con nuevas figuras surgidas del rugby profesional argentino.

Todos los clasifcados al Mundial de Australia 2027

América

Argentina

Uruguay

Canadá

Estados Unidos

Chile

Europa

Inglaterra

Francia

Irlanda

Italia

Escocia

Gales

Georgia

España

Portugal

Rumania

África

Sudáfrica

Zimbabue

Oceanía

Nueva Zelanda

Fiji

Australia

Tonga

Samoa

Asia