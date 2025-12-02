Reparto de "The Studio", la serie de Apple TV: elenco y lista de actores

"The Studio", disponible en Apple TV.

The Studio es una comedia satírica ambientada en el corazón de la industria cinematográfica de Hollywood. Creada por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez, la serie se estrenó en marzo de 2025.

La historia gira en torno a Matt Remick, interpretado por Seth Rogen, un nuevo jefe de la ficticia productora Continental Studios. Matt es un cinéfilo apasionado por hacer “buenas películas”, pero se encuentra atrapado en la encrucijada entre su deseo artístico y las presiones corporativas: la necesidad de que las películas den ganancias en un contexto de industria cada vez más dominada por la lógica comercial.

La comedia se construye sobre el caos inherente a la realización de películas: reuniones, casting, sets, egos de artistas, decisiones de marketing, premios... todo en una clave irreverente, ácida, pero también con amor al cine. Cada set-visit, cada casting, cada fiesta o gala se convierte en una oportunidad tanto de gloria como de desastre para Matt y su equipo.

La primera temporada (10 episodios) fue muy bien recibida por la crítica y el público: destacan su dirección, cinematografía, humor satírico y su mirada incisiva sobre la industria. La serie ha sido renovada para una segunda temporada.

Protagonistas y personajes principales en "The Studio"

Seth Rogen — Matt Remick

Seth Rogen, como Matt Remick.

Catherine O’Hara — interpreta a Patty Leigh

Catherine O'Hara, como Patty Leigh.

Kathryn Hahn — interpreta a Maya Mason

Kathryn Hahn, como Maya Mason.

Ike Barinholtz — interpreta a Sal Saperstein

Ike Barinholtz, como Sal Saperstein.

Chase Sui Wonders — interpreta a Quinn Hackett

Chase Sui Wonders, como Quinn Hackett.

Cameos y apariciones estelares en "The Studio"

Una de las características más llamativas de The Studio es la gran cantidad de cameos de celebridades reconocidas, muchas veces interpretándose a sí mismos, o versiones ficticias de ellas. Entre las apariciones notables en la primera temporada se encuentran:

Bryan Cranston

Charlize Theron

Zoë Kravitz

Martin Scorsese

Olivia Wilde

Anthony Mackie

Olivia Wilde y Seth Rogen en "The Studio".

The Studio funciona muy bien como sátira mordaz, y a la vez amorosa, de la maquinaria hollywoodense. A través de sus personajes, sobre todo el de Matt Remick, muestra la tensión permanente entre el deseo de hacer buen cine y las exigencias del mercado. Su humor ácido, su audacia para retratar excesos, inseguridades, egos y absurdos de la industria, sumado a la presencia de cameos de lujo, la hacen tan entretenida como reflexiva. Su éxito crítico y los múltiples premios obtenidos en su primera temporada avalan su calidad.