Parecidos: La foto viral que comparó al comediante Seth Rogen con un perro y generó risas en Twitter

El reconocido comediante de Hollywood Seth Rogen no es popular por sus posteos en las redes sociales, sino por su trabajo en hilarantes comedias como Super Cool (2007) o Long Shot (2019). No obstante, el actor tiene más de 8 millones de seguidores en Twitter y en Instagram, y es uno de los favoritos de la crítica. En las últimas horas, Rogen se pronunció en la polémica viral que lo involucra: lo compararon con un simpático cachorro que según los tuiteros, guarda un notable parecido con el actor.

Just look at his eyes and smile pic.twitter.com/6qg84g8Hgq — 41 Strange (@41Strange) January 9, 2020

"He recibido docenas de menciones en las que me comparan con este perro y no podría sentirme más halagado", escribió el humorista. La publicación ya tiene más de medio millón de likes y superó los 50 mil retuits.

I’ve been tagged by dozens of people saying I look like this dog and I couldn’t be more flattered. https://t.co/x0y3fFmeMd — Seth Rogen (@Sethrogen) January 9, 2020

Los memes no tardaron en aparecer y los usuarios combinaron fotos del actor con la foto del perro que se volvió tendencia del momento.