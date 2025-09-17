Elenco principal de "The Studio".

Desde su estreno en marzo de 2025, The Studio ha llamado la atención como una comedia ácida que revela los entretelones absurdos e hilarantes de la industria cinematográfica. Entre las estatuillas que recibió en los premios Emmy se encuentran premios de dirección, producción y actuación, que hacen que muchas más personas quieran verla.

Es una comedia de sátira del cine, creada por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Pérez, y producida por Lionsgate Television. La trama gira en torno a Matt Remick (interpretado por Rogen), quien asume la dirección de Continental Studios, un gran estudio de cine que se encuentra en un momento de crisis. Su desafío: equilibrar las exigencias de los ejecutivos del estudio, los caprichos de los artistas, y los cambios en el mercado, mientras intenta producir películas “relevantes” en un ambiente que prioriza lo comercial.

¿Dónde ver "The Studio" online?

La serie se distribuye exclusivamente por Apple TV+. En países de habla hispana suele aparecer como El estudio y en América Latina ya se encuentran disponibles los primeros 10 episodios, que duran un aproximado de treinta minutos cada uno. Los dos primeros se estrenaron juntos en marzo, luego cada semana se emitió uno nuevo, hasta el 21 de mayo de 2025 en que se completó la temporada.

Los roles centrales de la serie están cubiertos por: Seth Rogen como Matt Remick, Kathryn Hahn, Catherine O’Hara, Ike Barinholtz y Chase Sui Wonders.

"The Studio", ganadora de 13 premios Emmy.

Apariciones de famosos en "The Studio"

Una de las cosas más divertidas de The Studio es la gran cantidad de cameos de figuras del cine real, quienes en muchos casos se interpretan a sí mismos. Estos son algunos:

Martin Scorsese

Zac Efron

Bryan Cranston

Charlize Theron

Olivia Wilde

Steve Buscemi

Adam Scott

Paul Dano

Ted Sarandos, el CEO de Netflix

Estos cameos no son solo “apariciones por aparecer”, sino que según declaraciones de los creadores, muchos fueron escritos pensando en actores concretos, con roles adaptados a sus trayectorias.

Olivia Wilde y Seth Rogen, en "The Studio"

¿Habrá más temporadas de "The Studio"?

La serie ya fue renovada para una segunda temporada por Apple TV+ en mayo de 2025. Se desconoce aún la fecha exacta de estreno de esa temporada, así como los detalles de la trama, pero se espera que el elenco principal regrese. Y que también traiga más apariciones de famosos.