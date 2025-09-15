Hollywood celebra "The Pitt" y "The Studio" en los premios Emmy

Noah Wyle acepta el premio a mejor actor en una serie dramática por "The Pitt" en la 77ª edición de los premios Emmy en Los Ángeles, California, Estados Unidos

La saga de urgencias "The Pitt" fue galardonada como la mejor serie dramática del año y la sátira del mundo del espectáculo "The Studio" fue coronada como la mejor comedia, en la ceremonia anual de los premios Emmy del domingo, donde las estrellas de Hollywood entregaron los galardones .

La serie de HBO "The Pitt" se impuso a "Severance", una serie surrealista sobre el poder empresarial que llegó a la ceremonia, celebrada en Los Ángeles, con el mayor número de nominaciones.

El protagonista de "The Pitt", Noah Wyle, consiguió su primer Emmy al llevarse el premio a mejor actor dramático. Anteriormente había sido nominado cinco veces por su papel en la serie médica "ER" ("Urgencias" en España y "Sala de Urgencias" en Hispanoamérica), pero nunca había ganado.

"Ha sido un sueño", dijo Wyle en el escenario, antes de dar las gracias al personal sanitario. "A cualquiera que vaya a hacer su turno o salga de él esta noche, gracias por estar en ese trabajo".

Seth Rogen, estrella y cocreador de "The Studio", también ganó su primer Emmy a mejor actor de comedia, junto con otros por dirigir y escribir la serie de Apple TV+ con su socio productor, Evan Goldberg.

"Estoy legítimamente avergonzado por lo feliz que me hace esto", dijo Rogen mientras sostenía el trofeo a mejor serie de comedia.

"The Late Show with Stephen Colbert" fue galardonado como mejor programa de entrevistas por primera vez en su década de existencia.

CBS , la cadena que emitió los Emmy, anunció en julio que cancelaba el programa por motivos económicos, una decisión que desató protestas.

Un sonriente Colbert se mostró agradecido a la cadena el domingo. "Quiero dar las gracias a la CBS por darnos el privilegio de formar parte de la tradición de los late-night, que espero continúe durante mucho tiempo", dijo Colbert.

Antes, al presentar un premio, Colbert bromeó sobre la necesidad de un trabajo. "Mientras tengo su atención, ¿alguien me contrata?", preguntó al público.

"Adolescencia", una oscura historia de Netflix sobre un adolescente acusado de asesinato, recibió el premio a mejor miniserie.

Su protagonista, Owen Cooper, de 15 años, consiguió el premio a mejor actor de reparto en una miniserie, convirtiéndose en el ganador más joven en esa categoría.

El actor inglés dijo que empezó a tomar clases de arte dramático hace un par de años. "Si escuchas y te concentras y sales de tu zona de confort, puedes conseguir cualquier cosa", dijo Cooper. "Yo no era nadie hace tres años".

En otros premios, Jeff Hiller fue el sorprendente ganador a mejor actor secundario de comedia por la serie de HBO "Somebody Somewhere" (titulada en español como "Alguien en algún lugar"). Hiller agradeció a los ejecutivos de HBO por "poner a gente sudorosa y de mediana edad en la misma cadena que a los adolescentes sexys de 'Euphoria'".

Las protagonistas de "Hacks", Jean Smart y Hannah Einbinder, se llevaron los premios de mejor actriz y actriz secundaria de comedia. Su serie cuenta la historia de una humorista que se enfrenta a la cadena que emite su programa nocturno de entrevistas.

El premio fue el cuarto Emmy para Smart por su papel en "Hacks" y el primero para Einbinder, a pesar de sus tres nominaciones anteriores. Einbinder dijo que se había convencido a sí misma de que "molaba más perder".

"Esto también mola", dijo con una sonrisa, antes de terminar su discurso con "Palestina libre", uno de los pocos momentos políticos de la noche.

HBO y Netflix lideraron todas las cadenas con 30 premios Emmy cada una este año. Apple TV+ recibió 22.

Los ganadores fueron elegidos por los cerca de 26.000 actores, directores, productores y otros miembros de la Academia de Televisión.

Nate Bargatze, presentador por primera vez, ofreció un incentivo a los galardonados durante la ceremonia en directo en CBS para que sus discursos fueran breves. El cómico prometió una donación de 100.000 dólares a una organización benéfica, pero advirtió que reduciría la cantidad cada vez que se superaran los 45 segundos asignados.

Al final de la gala, Bargatze anunció que las largas intervenciones habían dejado su fondo de caridad en déficit. No obstante, dijo que él y la CBS donarían 350.000 dólares a los Boys and Girls Clubs of America.

Con información de Reuters