Javier Bardem reclamó por Palestina en los Premios Emmy 2025.

En medio del brillo de la alfombra roja de los Premios Emmy, Javier Bardem sorprendió con un contundente mensaje político: anunció que no volverá a trabajar con ninguna empresa que haga negocios con Israel. El actor español, nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una Miniserie, Antología o Película por su papel en Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, se detuvo a hablar con Variety y expresó su firme postura frente al conflicto en Gaza.

Bardem explicó que se sumó al compromiso de Film Workers For Palestine (Trabajadores Cinematográficos por Palestina), una iniciativa que reúne a figuras de la industria para boicotear a instituciones cinematográficas israelíes. “Estoy denunciando el genocidio en Gaza”, afirmó, y citó a la Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio (IAGS), que recientemente catalogó la situación como un genocidio. “Por eso pedimos un bloqueo comercial y diplomático, así como sanciones contra Israel, para detener el genocidio. Palestina libre”, dijo.

Cuál fue la explicación que dio Javier Bardem sobre su apoyo a Palestina

El ganador del Oscar remarcó que su decisión no apunta a personas individuales, sino a empresas que “blanquean o justifican el genocidio y su régimen de apartheid”. “No puedo trabajar con alguien que justifique o apoye el genocidio. No puedo. Así de simple”, sostuvo.

Bardem también contó cómo aborda el tema con sus hijos: “Les digo que lo que hizo Hamás el 7 de octubre es horrible y no tiene justificación, pero también que dudo que Netanyahu tenga voluntad de rescatar a los rehenes”.

El compromiso también fue firmado por otros actores de renombre como Olivia Colman, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Ayo Edebiri, Riz Ahmed, Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay y Asif Kapadia. “Debemos hacer todo lo posible para abordar la complicidad en ese horror implacable”, concluyó Bardem, esperanzado en que “el mundo finalmente despierte” ante la crisis humanitaria en Gaza.