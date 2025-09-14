Emmy 2025: a qué hora empieza, dónde ver en vivo y nominados

Este domingo se realizará la 77° edición de los Premios Emmy, que celebra lo mejor de la televisión estadounidense, en el Peacock Theater de Los Ángeles. El evento comenzará a las 18 horas con la alfombra roja, que podrá seguirse en vivo por redes sociales y plataformas de streaming.

El anfitrión de la gala será el comediante Nate Bargatze. Además, esta edición promete ser una noche de grandes sorpresas y momentos especiales, como el reencuentro de elencos icónicos de series como Gilmore Girls, Law & Order: SVU y Grey’s Anatomy.

¿A qué hora y dónde puedo ver los premios Emmy 2025?

En Argentina, la ceremonia se puede ver a través de TNT y la plataforma de streaming HBO Max, desde de las 21:00 horas. Además, podrá seguirse por las redes sociales oficiales del canal y la plataforma.

La ceremonia también contará con la presencia de figuras destacadas de la industria, como Jason Bateman, Jude Law, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones. Algunos de los que podrían asistir son Seth Rogen, Harrison Ford, Colin Farrell y Jean Smart.

¿Quiénes son los nominados al Emmy 2025?

Una de las series con más nominaciones es Severance (categoría drama) con 27 y que puede verse por Apple TV. Compite contra producciones de renombres como The Last of Us, Andor y The White Lotus.

Severance gira en torno a los empleados de una empresa que se someten a una operación quirúrgica que separa su trabajo de sus recuerdos personales. Adam Scott y Britt Lower están nominados como actores principales

En la categoría de comedia, la favorita es The Studio (23 nominaciones), empatando el récord de The Bear en 2024. Competirá contra Hacks, Abbott Elementary, Only Murders in the Building y What We Do in the Shadows.

The Studio, también de Apple TV, está protagonizada por Seth Rogen en el papel de un estresado ejecutivo de cine que intenta hacer películas de prestigio a la vez que genera beneficios corporativos. "Hacks", la comedia ganadora del año pasado, cuenta la historia de una comediante septuagenaria, interpretada por Smart, que entra en conflicto con la cadena que dirige su programa nocturno.

Se espera que Smart gane su cuarto Emmy a la mejor actriz de comedia por su papel en Hacks. The Penguin, protagonizada por Farrell en el papel de un gángster del universo de DC Comics, competirá por la mejor serie limitada contra el éxito de Netflix Adolescence y otras.

Noah Wyle compite por su primer Emmy desde 1999 por su papel de médico de urgencias en The Pitt. Wyle fue nominado cinco veces por ER, pero nunca ganó. Otros nominados destacados son Cristin Milioti por The Penguin, los actores de The Bear Jeremy Allen White y Ayo Edebiri, Kathy Bates por Matlock y Pedro Pascal y Bella Ramsey por The Last of Us.

The Late Show with Stephen Colbert, nominada a mejor serie de entrevistas, también podría ser reconocida por los votantes de los Emmy. La CBS anunció en julio que cancelaba el programa.

Lista de nominados Emmy 2025

Mejor Serie Dramática

Severance

The Penguin

The White Lotus

The Last of Us

Andor

The Diplomat

Paradise

Slow Horses

Mejor Serie de Comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

Nobody Wants This

What We Do in the Shadows

Mejor Miniserie o Serie Limitada

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Actuación protagonista (drama) - actor principal

Adam Scott (Severance)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Gary Oldman (Slow Horses)

Sterling K. Brown (Paradise)

Noah Wyle (The Pitt)

Actriz Principal

Bella Ramsey (The Last of Us)

Kathy Bates (Matlock)

Keri Russell (The Diplomat)

Britt Lower (Severance)

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Actuación protagonista (comedia) - actor principal

Jeremy Allen White (The Bear)

Seth Rogen (The Studio)

Jason Segel (Shrinking)

Adam Brody (Nobody Wants This)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Actriz Principal

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Jean Smart (Hacks)

Ayo Edebiri (The Bear)

Uzo Aduba (The Residence)

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Actuación secundaria (drama) - actor secundario

Zach Cherry (Severance)

Jason Isaacs (The White Lotus)

Sam Rockwell (The White Lotus)

John Turturro (Severance)

Tramell Tillman (Severance)

Walton Goggins (The White Lotus)

James Marsden (Paradise)

Actriz Secundaria

Patricia Arquette (Severance)

Carrie Coon (The White Lotus)

Katherine LaNasa (The Pitt)

Julianne Nicholson (Paradise)

Parker Posey (The White Lotus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Natasha Rothwell (The White Lotus)

Actuación Secundaria (Comedia)

Actor secundario

Ike Barinholtz (The Studio)

Colman Domingo (The Four Seasons)

Harrison Ford (Shrinking)

Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

Ebon Moss‑Bachrach (The Bear)

Michael Urie (Shrinking)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Actriz Secundaria

Liza Colón‑Zayas (The Bear)

Hannah Einbinder (Hacks)

Kathryn Hahn (The Studio)

Janelle James (Abbott Elementary)

Catherine O’Hara (The Studio)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Jessica Williams (Shrinking)

Actuación en Miniserie, Serie Limitada o Película

Actor principal

Colin Farrell (The Penguin)

Stephen Graham (Adolescence)

Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)

Brian Tyree Henry (Dope Thief)

Cooper Koch (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

Actriz principal

Cate Blanchett (Disclaimer)

Meghann Fahy (Sirens)

Rashida Jones (Black Mirror)

Cristin Milioti (The Penguin)

Michelle Williams (Dying for Sex)

Actor secundario

Javier Bardem (Monsters)

Bill Camp (Presumed Innocent)

Owen Cooper (Adolescence)

Rob Delaney (Dying for Sex)

Peter Sarsgaard (Presumed Innocent)

Ashley Walters (Adolescence)

Actriz secundaria

Erin Doherty (Adolescence)

Ruth Negga (Presumed Innocent)

Deirdre O’Connell (The Penguin)

Chloë Sevigny (Monsters…)

Jenny Slate (Dying for Sex)

Christine Tremarco (Adolescence)

Programa de competencia de telerrealidad excepcional

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

Serie de charlas destacadas

The Daily Show con Jon Stewart

Jimmy Kimmel Live!

The Late Show with Stephen Colbert

Serie de variedades con guión

Last Week Tonight con John Oliver

Saturday Night Live

Guiones - Guion sobresaliente para comedia

Abbott Elementary – Quinta Brunson (“Back to School”)

Hacks – Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (“A Slippery Slope”)

The Rehearsal – Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke‑Norton, Eric Notarnicola (“Pilot’s Code”)

Somebody Somewhere – Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett (“AGG”)

The Studio – Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez (“The Promotion”)

What We Do in the Shadows – Sam Johnson, Sarah Naftalis, Paul Simms (“The Finale”)

Guion sobresaliente para drama

Andor – Dan Gilroy (“Welcome To The Rebellion”)

The Pitt – Joe Sachs (“2:00 P.M.”), R. Scott Gemmill (“7:00 A.M.”)

Severance – Dan Erickson (“Cold Harbor”)

Slow Horses – Will Smith (“Hello Goodbye”)

The White Lotus – Mike White (“Full‑Moon Party”)

Guion sobresaliente para miniserie, antología o película

Adolescence – Jack Thorne & Stephen Graham

Black Mirror – Charlie Brooker & Bisha K. Ali (“Common People”)

Dying for Sex – Kim Rosenstock & Elizabeth Meriwether (“Good Value Diet Soda”)

The Penguin – Lauren LeFranc (“A Great or Little Thing”)

Say Nothing – Joshua Zetumer (“The People In The Dirt”)

Guion sobresaliente para especial de variedades

The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor — Conan O’Brien

Cunk on Life — Charlie Brooker, Ben Caudell, Erika Ehler, Charlie George, Eli Goldstone, Jason Hazeley, Lucia Keskin, Diane Morgan, Joel Morris, Michael Odewale

Sarah Silverman: PostMortem — Sarah Silverman

SNL50: The Anniversary Special — James Anderson, Dan Bulla, Megan Callahan‑Shah y equipo

Your Friend, Nate Bargatze — Nate Bargatze

Dirección sobresaliente - dirección de serie (comedia)

The Bear – Ayo Edebiri (“Napkins”)

Hacks – Lucia Aniello (“A Slippery Slope”)

Mid‑Century Modern – James Burrows (“Here’s to You, Mrs. Schneiderman”)

The Rehearsal – Nathan Fielder (“Pilot’s Code”)

The Studio – Seth Rogen & Evan Goldberg (“The Oner”)

Dirección de serie (drama)

Andor – Janus Metz (“Who Are You?”)

The Pitt – Amanda Marsalis (“6:00 P.M.”), John Wells (“7:00 A.M.”)

Severance – Jessica Lee Gagné (“Chikhai Bardo”), Ben Stiller (“Cold Harbor”)

Slow Horses – Adam Randall (“Hello Goodbye”)

The White Lotus – Mike White (“Amor Fati”)

Dirección de miniserie o película