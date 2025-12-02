Efemérides del 2 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 2 de diciembre se recuerdan efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el asesinato del narcotraficante colombiano Pablo Escobar y la obtención del sexto Balón de Oro para Lionel Messi hasta la conmemoración del Día Mundial de la Abolición contra la Esclavitud.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1817 - Nacimiento de José Mármol

El poeta nació en Buenos Aires y es recordado por haber sido el fundador del periódico La Semana. Entre sus obras se destacan Amalia, Los cantos del peregrino y El cruzado.

1905 - Nacimiento de Osvaldo Pugliese

Nació el pianista, compositor y director de orquestas, una de las más reconocidas figuras del tango. Entre sus obras se destacan La yumba, Beba, Negracha y Malandraca.

1951 - Fallecimiento de Manuel Ugarte

Con 76 años murió en Niza el diplomático, político socialista, periodista y escritor Manuel Baldomero Ugarte, quien fue defensor de la causa de la independencia latinoamericana. Fundó y editó el diario La Patria y la revista Vida de hoy.

1979 - Último partido en el Viejo Gasómetro

San Lorenzo empató 0-0 con Boca en el último partido disputado en el recordado estadio Gasómetro de Boedo, en avenida La Plata, entre las calles Inclán y Las Casas.

1987 - Fallecimiento de Luis Federico Leloir

A los 81 años murió en Buenos Aires el médico, bioquímico y farmacéutico, ganador del Premio Nobel de Química de 1970 por sus investigaciones sobre cómo se metabolizan los azúcares en el organismo y el papel que cumplen en la producción de hidratos de carbono.

1993 - Asesinato de Pablo Escobar

Es asesinado en Medellín por las fuerzas de seguridad un día después de cumplir 44 años. El narcotraficante y terrorista colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, líder del Cartel de Medellín en la década de los años 80, fue responsable de múltiples atentados y asesinatos de periodistas, dirigentes políticos y policías en la “guerra” que le había declarado al Estado.

2007 - Lanús campeón

Dirigido por Ramón Cabrero, el Granate se consagró en el Torneo Apertura 2007, su primer campeonato de Primera División, al empatar 1-1 con Boca en el estadio La Bombonera. El ex riverplatense José Sand marcó para Lanús, mientras que Martín Palermo igualó para los boquenses.

2009 - Las PASO

Fue sancionada la ley de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), destinada a que cada partido elija a sus candidatos y cumpla requisitos de representatividad para competir en elecciones nacionales.

2019 - Lionel Messi y un nuevo Balón de Oro

Ganó por sexta vez el Balón de Oro, con lo que se convirtió en el jugador que lo obtiene en más ocasiones, una más que el portugués Cristiano Ronaldo. En 2023 logró el octavo.

2025 - Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud

Esta fecha recuerda que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó en 1949 el convenio para la represión de la trata de personas y su explotación.