Paritarias UOM con aumento en diciembre 2025: la escala salarial hasta marzo 2026

Aumento confirmado de la UOM

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró este jueves un nuevo acuerdo salarial en el marco de las paritarias 2025 con las cámaras empresarias del sector que establece un esquema de aumentos escalonados y sumas no remunerativas que se extenderá desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026. En total, el entendimiento prevé un incremento acumulado del 14% y el pago de $160.000 en bonos no remunerativos.

El preacuerdo fue alcanzado bajo la conducción de Abel Furlán y abarca a todas las ramas de la actividad metalúrgica, con excepción de la siderurgia, que negocia en un carril separado.

Paritarias confirmadas en diciembre

Reapertura de paritarias UOM hoy: cómo se aplican los aumentos en la escala salarial, de octubre 2025 a marzo 2026

El acuerdo establece una combinación de incrementos porcentuales al salario básico y sumas fijas no remunerativas, distribuidas de la siguiente manera:

Octubre 2025: $35.000 no remunerativos

Noviembre 2025: 4,2% de aumento remunerativo $15.000 no remunerativos

Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos

Enero 2026: 4,2% de aumento remunerativo $15.000 no remunerativos

Febrero 2026: $25.000 no remunerativos

Marzo 2026: $35.000 no remunerativos



De este modo, la suma total de los bonos no remunerativos alcanza los $160.000, mientras que los porcentajes al básico impactan de manera directa en la escala salarial del sector. Según informó el sindicato, la base de cálculo del tramo porcentual se fijó en 3,14%, lo que permitirá que, tras la aplicación completa del esquema, la base salarial de abril de 2026 se ubique en el 5%, con una cláusula que garantiza su pago efectivo en ese mes.

La negociación se desarrolló con la participación de los dirigentes Naldo Brunelli, Enrique Salinas y Rubén Urbano en representación de la UOM. Por el lado empresario, el entendimiento ya habría sido rubricado por entidades de peso como la ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR y AFAC. En cambio, aún no está definida la posición de la cámara que nuclea a las pequeñas y medianas empresas del sector.

Cuánto cobran los metalúrgicos confirmado

Conflicto en la UOM por paritarias: el antecedente con Trabajo

El acuerdo llega luego del conflicto registrado en la paritaria anterior, pactada en junio, que había quedado demorada por la negativa inicial de la Secretaría de Trabajo a homologar las sumas no remunerativas.

En aquel momento, el organismo que conduce Julio Cordero cuestionó la inclusión de una cuota solidaria en los adicionales, destinada a financiar la obra social sindical. Finalmente, la homologación se destrabó a principios de agosto. Ese acuerdo previo contemplaba un aumento del 7,6% entre abril y agosto, en cinco tramos, junto con cinco sumas fijas no remunerativas: $30.000 en abril y $25.000 en cada uno de los meses siguientes.