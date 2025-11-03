Paritarias UOM con aumento: cuánto cobro en noviembre 2025 y escalas

Salarios metalúrgicos noviembre

Los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) percibirán en noviembre los mismos salarios que en septiembre, ya que la revisión paritaria iniciada el 15 de septiembre entre el gremio y las cámaras empresarias aún no fue homologada.

El acuerdo vigente continúa siendo el convenio firmado en junio de 2025, que fijó aumentos escalonados hasta agosto, además de gratificaciones no remunerativas y un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) que actúa como piso salarial.

Las negociaciones entre la UOMRA y las cámaras ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR y AFAC no registraron avances desde septiembre, por lo que siguen vigentes las escalas anteriores. Solo las ramas Electrónica y Autopartes de Tierra del Fuego mantienen condiciones diferenciadas. Mientras se aguarda la homologación de un nuevo acuerdo, noviembre repite los valores de septiembre, sin incremento adicional.

Cuánto cobran los metalúrgicos

Escalas salariales UOM – Noviembre 2025 (sin aumento)

Personal mensualizado

Grupo A – Personal Administrativo

Adm. de 1ª: $730.894,14

Adm. de 2ª: $811.153,99

Adm. de 3ª: $936.597,43

Adm. de 4ª: $1.022.910,04

Grupo B – Personal Técnico

Técnico de 1ª: $730.894,14

Técnico de 2ª: $811.279,28

Técnico de 3ª: $867.125,75

Técnico de 4ª: $983.634,35

Técnico de 5ª: $1.022.949,96

Técnico de 6ª: $1.120.019,76

Grupo C – Personal Auxiliar

Auxiliar de 1ª: $703.105,73

Auxiliar de 2ª: $765.192,55

Auxiliar de 3ª: $870.797,58

Personal jornalizado

Categoría General Ingresante: $3.783,71

Operario Calificado: $4.098,70

Medio Oficial: $4.417,41

Operario Especializado: $4.725,62

Operario Especializado Múltiple: $4.995,94

Oficial: $5.226,81

Oficial Múltiple: $5.630,09

Operador CNC / Oficial Superior: $5.630,09

Oficial Múltiple Superior: $6.024,65

Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR): $909.114,00

Este monto funciona como piso mensual, sin integrar el salario básico ni incluir horas extras o adicionales.

Hasta que se concrete la nueva revisión paritaria, los sueldos de noviembre no reflejarán aumentos. La UOM y las cámaras industriales mantienen el diálogo en busca de un acuerdo que actualice las escalas y preserve el poder adquisitivo de los trabajadores metalúrgicos.

Paritarias bancarias: cuánto cobrarán en noviembre 2025 y cómo quedó el nuevo salario básico

El sector bancario atraviesa un escenario salarial más favorable que la mayoría de las ramas. El último acuerdo alcanzado por la Asociación Bancaria (AB) contempla una actualización del 2,1% en noviembre, que se aplicará a todos los empleados comprendidos en el convenio colectivo.

Con este incremento, el salario básico de los trabajadores bancarios se eleva a $1.915.983, monto al que se suma la participación en las ganancias por el Impuesto a las Ganancias.

Además, el gremio confirmó la actualización del bono por el Día del Bancario, que se fijó en $1.708.032,46, sujeto a revisión según la evolución de la inflación y los acuerdos futuros.

Desde la Asociación Bancaria aclararon que este esquema se aplica de forma uniforme para todo el personal, sin diferencias entre bancos públicos y privados. También señalaron que el nuevo salario básico sirve como base de cálculo para los adicionales por función, categoría, antigüedad y demás beneficios convencionales que integran la remuneración total del sector.