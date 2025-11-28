Aguinaldo UOM 2025: cuándo se paga y cómo se calcula en diciembre

Cómo calcular el aguinaldo de metalúrgicos

En diciembre, el aguinaldo vuelve a ocupar un lugar central en los ingresos de los trabajadores metalúrgicos. El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un refuerzo clave para quienes están encuadrados bajo el convenio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y se convierte en una herramienta fundamental para afrontar los gastos de fin de año.

La legislación laboral establece al aguinaldo como una remuneración adicional obligatoria, que se percibe en dos momentos del año: a mitad de año y en diciembre. En el caso de los metalúrgicos, este ingreso cobra especial relevancia por su impacto directo en la economía de los hogares del sector industrial.

El aguinaldo corresponde a la mejor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada semestre. Por su importancia, muchas familias destinan ese dinero a cubrir gastos corrientes, hacer compras para las fiestas o cancelar compromisos financieros. Todo trabajador registrado bajo convenio lo percibe sin distinción de categoría o función.

Las empresas del sector metalúrgico están obligadas a cumplir con el pago en los plazos que fija la ley. Ante demoras o incumplimientos, los organismos de control laboral pueden intervenir y aplicar sanciones, en resguardo de los derechos de los trabajadores.

Aguinaldo para metalúrgicos

Cuándo se paga el aguinaldo a los trabajadores de la UOM

El aguinaldo de diciembre debe abonarse dentro del plazo legal previsto hasta el 18 de diciembre, que actúa como fecha límite para todas las empresas. Si el vencimiento coincide con un día no laborable, el depósito debe realizarse en la jornada hábil inmediata anterior.

En muchos casos, las empresas metalúrgicas optan por adelantar el pago para facilitar la organización financiera de sus empleados en la previa de las fiestas. Desde el gremio recomiendan controlar la acreditación y realizar el reclamo correspondiente ante cualquier irregularidad.

Cuánto se cobra de metalúrgicos

Cómo se calcula el aguinaldo bajo convenio UOM

El cálculo del aguinaldo parte de identificar el mayor salario mensual devengado durante el semestre. Sobre esa mejor remuneración se aplica el cincuenta por ciento, que determina el monto del medio aguinaldo. Para quienes no completaron el semestre completo de trabajo, el aguinaldo se liquida de manera proporcional, en función de los meses efectivamente trabajados.

La liquidación del SAC debe contemplar todos los conceptos remunerativos: sueldo básico, adicionales de convenio, horas extras habituales, premios y otros plus salariales. Como sucede con el salario mensual, se aplican los descuentos correspondientes a jubilación, obra social y aportes sindicales. En el caso de trabajadores con ingresos variables, como quienes perciben horas extras de manera habitual, se toma el mes de mayor ingreso total como referencia para establecer el aguinaldo.