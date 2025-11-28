Se amplía la ruta de los vinos de mar: cómo llegar a los nuevos viñedos de Chapadmalal

Espatolero y Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, una de las principales firmas de real estate de Mar del Plata y la región y Universo Paralelo Wines anunciaron la implantación de los primeros viñedos de pueblochapa, el desarrollo que fusiona mar y campo en una ubicación privilegiada de Chapadmalal.

Con una propuesta que integra olivos y abierto a la comunidad, la iniciativa emplazada sobre el barrio privado sustentable de la Costa bonaerense signa así la extensión de la nueva ruta de los vinos de mar, sumándose a propuestas ya consolidadas en la zona a cargo de prestigiosas bodegas.

¿Cómo visitar los nuevos viñedos de la ruta de los vinos de mar en Chapadmalal?

Universo Paralelo Wines, la iniciativa con identidad propia liderada por la quinta generación de la centenaria Bodegas López, y pueblochapa unieron fuerzas para dar forma a este exclusivo proyecto vitivinícola que aportará nuevas opciones de varietales con influencia oceánica.

La primera, reconocida por sus vinos de autor nacidos de parcelas singulares y trabajados con la paciencia que exige lo excepcional, aporta el liderazgo y la experiencia de su enólogo Juan Pablo Díaz, quien busca generar experiencias que expresen tanto esencia única del terroir costero, como la impronta personal de quienes les darán vida.

“Estamos muy contentos con esta alianza con Universo Paralelo porque compartimos con Ignacio Pasman y Juan Pablo Díaz la visión y el espíritu del proyecto. Tenerlos a bordo desde los inicios, desde la etapa de plantación misma de las vides nos asegura las bases de para hacer vinos de calidad en pueblochapa”, sostuvo Martín Espatolero, co-fundador de Espatolero & Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios.

Durante octubre se iniciaron las labores culturales de preparación del terreno para la plantación de vides en las tres hectáreas de la primera etapa, con el armado de las espalderas y la implantación de 3.500 barbechos de Chardonnay, 2.000 de Pinot Noir y 3.500 de Sauvignon Blanc, además de 240 álamos italianos que actuarán como reparo natural frente a los vientos costeros.

La segunda etapa está prevista para 2026, con la implantación de otras tres con una mayor variedad. El plan contempla la creación de un viñedo con cerca de 20.000 ejemplares de Chardonnay, Sauvignon Blanc, Albariño, Pinot Noir y otros varietales seleccionados por su excelente adaptación al terroir oceánico de Chapadmalal, según los estudios geológicos realizados por el equipo a cago del proyecto.

"El vino es parte de la identidad de pueblochapa y del estilo de vida que queremos fomentar, basado en la naturaleza, el disfrute y la vida en comunidad. La posibilidad de una vida junto al mar, en un entorno de viñas que hace viva la experiencia del vino, es un atributo diferencial único de este proyecto”, sumó por su parte Ezequiel Lorenzo, co-fundador de Espatolero & Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios.

Pueblochapa es un desarrollo urbanístico que se posiciona como el único proyecto de la costa argentina que contempla un pueblo integrado a la comunidad, un barrio privado, sustentable y amigable con el medio ambiente y viñedos.