Escapadas para hacer en Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 cerca de Córdoba: las mejores 7 propuestas

Se acercan las fiestas y es momento de comenzar a planificar dónde pasar Navidad y Año Nuevo. Para quiénes están en Córdoba hay muchísimas opciones con paisajes serranos, lagos y pueblos con encanto a pocos kilómetros de la capital. ¿A dónde conviene hacer una escapada?

Las mejores escapadas para hacer en Navidad y Año Nuevo cerca de Córdoba

La inteligencia artificial de Google, Gemini, seleccionó siete propuestas variadas para comenzar a organizar una escapada festiva de acuerdo a tus gustos. Se trata de diferentes opciones que pensadas para huir del ruido de la ciudad, sin alejarte demasiado, garantizándote una experiencia distinta y memorable durante Navidad y Año Nuevo.

1. Villa General Belgrano

Una excelente opción si buscás un ambiente diferente, ya que este pueblo con herencia germana ofrece una ambientación navideña única. Sus cabañas, su arquitectura alpina y sus cervecerías te hacen sentir en otro continente. Podés disfrutar de una cena de Nochebuena o de fin de Año en alguno de sus restaurantes especializados en cocina centroeuropea, donde el ambiente es festivo y la calidad de la hotelería es excelente.

Distancia: Aproximadamente 90 km al sur de Córdoba Capital.

Villa General Belgrano celebra las fiestas navideñas y de Año Nuevo con ambientación festiva

2. Capilla del Monte

Es ideal si buscás una escapada más introspectiva o espiritual. Con el imponente Cerro Uritorco como guardián, es un lugar de gran energía y paz, perfecto para el descanso mental. En lugar de la celebración clásica, podés optar por cabañas alejadas y recibir el 2026 con una caminata nocturna o un avistaje de estrellas. Es la elección perfecta para quienes desean un detox digital.

Distancia: Unos 100 km al norte de Córdoba Capital.

3. La Cumbrecita

Es el único pueblo peatonal de la provincia. Su atmósfera es de cuento de hadas, con arroyos que lo cruzan y una prohibición total de vehículos. Si querés desconexión total, este es tu lugar. Al ser un destino pequeño y exclusivo, podés pasar una Navidad íntima en una cabaña junto al río o una cena de Fin de Año con la tranquilidad absoluta que ofrece el no escuchar ni un solo auto.

Distancia: Alrededor de 120 km de la capital.

4. Villa Carlos Paz

La mejor elección si lo que buscás es movimiento, shows y la posibilidad de elegir entre una gran variedad de hoteles, resorts y restaurantes. Es ideal si viajás con adolescentes o si te gusta la vida nocturna.

Podés elegir entre las cenas de gala que organizan los hoteles y fiestas temáticas muy completas para Año Nuevo, con fuegos artificiales sobre el Lago San Roque. Si preferís algo más tranquilo, siempre tenés la opción de alquilar una casa con pileta en las afueras.

Distancia: A tan solo 36 km de Córdoba Capital



Villa Carlos Paz celebra las fiestas con un show de fuegos artificiales

5. Miramar de Ansenuza

Una propuesta diferente, a orillas de la laguna de Mar Chiquita declarada Parque Nacional. Ideal para amantes de la naturaleza y el avistaje de aves (especialmente flamencos rosados). Podés recibir el año con un asado mirando el atardecer sobre la laguna. La atmósfera es de inmensidad y paz, siendo una opción más agreste y tranquila para las celebraciones.

Distancia: Aproximadamente 200 km al este de Córdoba.

6. Nono y Mina Clavero (Traslasierra)

El Valle de Traslasierra es famoso por sus ríos cristalinos y sus balnearios naturales. Nono es más bohemio y tranquilo, mientras que Mina Clavero ofrece más infraestructura. Podés pasar el día 25 de diciembre o el 1 de enero en el río, haciendo senderismo o simplemente disfrutando de la sombra, ya que es la opción perfecta para una Navidad familiar al aire libre.

Distancia: Unos 150 a 160 km al oeste, cruzando las Altas Cumbres.

7. Alta Gracia

Una gran opción si además de relax buscás un toque de historia y cultura, ya que te ofrece la majestuosa Estancia Jesuítica (Patrimonio de la Humanidad) y el Museo del Che Guevara. Además, en las fechas festivas suele haber shows y música en la plaza central. Podés combinar una cena elegante en la ciudad con un paseo nocturno por la mística Estancia Jesuítica. Es una escapada ideal si buscás algo cerca, bonito y con un componente cultural fuerte.

Distancia: Apenas 38 km de Córdoba Capital.