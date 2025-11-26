De cuánto es el bono para jubilados en diciembre 2025: quiénes lo cobran

Aumento ANSES jubilados

En el cierre de 2025, ANSES vuelve a reforzar los haberes de millones de los jubilados con el pago de un bono extraordinario de $70.000, que se suma al aumento por movilidad y al medio aguinaldo. La medida busca amortiguar el impacto de la inflación en los ingresos más bajos y llega en un mes clave por el mayor nivel de gastos.

El esquema de actualización de diciembre incluye tres componentes: el aumento del 2,34% por movilidad, el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono extraordinario, que no es universal y está focalizado en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Aumento para jubilados en noviembre

Quiénes cobran el bono de $70.000

El refuerzo alcanza a los siguientes grupos:

Jubilados que perciben la jubilación mínima.

Titulares de pensiones no contributivas (PNC) por vejez o invalidez.

Madres de siete o más hijos que cobran PNC.

Beneficiarios de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).

En tanto, quienes cobran haberes superiores al mínimo no acceden al bono, aunque sí reciben el aumento por movilidad y el aguinaldo correspondiente.

Aumento para bono a jubilados

Cuánto cobra un jubilado en diciembre con bono y aguinaldo

Con los valores ya actualizados por la movilidad de diciembre, el bono extraordinario y el medio aguinaldo, los ingresos de jubilados y pensionados alcanzan uno de los niveles más altos del año. En el caso de la jubilación mínima, el haber mensual se ubica en $340.879,59, a lo que se suma el bono de $70.000 y un aguinaldo de $170.439,79. De este modo, el total a cobrar en diciembre asciende a $581.319,38.

Para quienes perciben la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), el haber base es de $272.703,67, más el bono de $70.000 y un aguinaldo de $136.351,83, lo que lleva el monto total del mes a $479.055,50.

En el caso de las pensiones no contributivas (PNC) por vejez o invalidez, el haber mensual queda en $238.615,71. Con el agregado del bono extraordinario y el aguinaldo, el total a cobrar en diciembre alcanza los $427.923,56.

Por su parte, las PNC para madres de siete o más hijos, que equivalen al haber mínimo, llegan a $340.879,59 de base. Al sumar el bono y el medio aguinaldo, el ingreso total del mes también se eleva a $581.319,38, igualando el nivel de la jubilación mínima. Por su parte, la jubilación máxima asciende a $3.440.695,38 en diciembre, ya que recibe el aumento por movilidad y el aguinaldo, pero queda excluida del bono extraordinario.