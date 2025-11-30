Las lluvias serán las protagonistas de la jornada y cambiarán su intensidad con el paso de las horas.

Este domingo, un frente de tormenta impactará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en gran parte del país, con alertas naranjas y amarillas vigentes por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Después de varios días con temperaturas por encima de los 30 grados, se espera un marcado descenso que hará que el termómetro no supere los 20 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores.

Las lluvias serán las protagonistas de la jornada y cambiarán su intensidad con el paso de las horas. El SMN detalló que esta caída de temperatura irá acompañada por fuertes ráfagas, precipitaciones intensas de corta duración y posibles tormentas eléctricas.

Alertas naranjas y amarillas en gran parte de Argentina

El mapa de alertas climáticas muestra un escenario especialmente delicado en el centro y norte del país, donde rige una alerta naranja para las provincias de Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. Este nivel de advertencia indica la presencia de fenómenos que pueden ser peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Por eso, el SMN pidió evitar actividades al aire libre y zonas cercanas a ríos, playas, riberas y piscinas.

En cuanto a las tormentas eléctricas, las autoridades remarcaron la importancia de adoptar precauciones específicas para minimizar riesgos. Entre las recomendaciones principales figura mantener distancia de artefactos eléctricos y no usar teléfonos con cable, ya que ambos pueden facilitar el paso de descargas eléctricas hacia quienes los manipulan.

Si una persona se encuentra dentro de un automóvil durante la tormenta, permanecer en el vehículo es una decisión segura. Los autos funcionan como una jaula protectora gracias a su estructura resistente, que puede incluso evitar daños por golpes de baja intensidad, como la caída de granizo.

Por otra parte, no se debe transitar por calles anegadas, ya que esto representa un peligro tanto eléctrico como físico. En caso de que el agua amenace con ingresar a un domicilio, la recomendación es desconectar inmediatamente el suministro eléctrico para prevenir accidentes graves derivados de cortocircuitos o descargas.

Además, estará activa una alerta amarilla por tormentas que afectará extensas regiones. Esta advertencia incluye el resto del territorio bonaerense y las provincias de Chubut, La Pampa, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Formosa, Salta y Jujuy. Algunas zonas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes también estarán bajo esta alerta de menor nivel, donde se esperan tormentas fuertes con posibles complicaciones como anegamientos y caída de árboles.

Por último, el SMN señaló que Mendoza será la única provincia bajo alerta amarilla por viento zonda, afectando a los departamentos de Malargüe, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Santa Rosa y Junín. En este contexto, se recomienda asegurar todos los objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar la cercanía a árboles para prevenir accidentes causados por la caída de ramas. También se aconseja no estacionar vehículos bajo árboles para evitar daños materiales.

Para reforzar la seguridad en el hogar, se aconseja mantener las viviendas bien cerradas para minimizar la entrada de ráfagas y proteger el interior. Además, resulta fundamental contar con una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentos y teléfono, para estar preparados ante cualquier eventualidad.