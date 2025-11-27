El hallazgo de los restos de Camila Merlo, la joven de 26 años que fue descuartizada, generó una profunda conmoción en la provincia de Córdoba. La madre de la víctima, Moira, reconoció que la chica tuvo una vida difícil, pero desestimó categóricamente la hipótesis de un ajuste de cuentas. "Jamás imaginé un desenlace así", expresó la mujer al lamentar la tragedia.

El pasado martes, la Policía de Córdoba logró identificar los restos humanos encontrados entre los días 16 y 24 de noviembre en la calle Alejandro Danel al 4800, ubicada en la localidad de General Urquiza de esa provincia. Del operativo participaron no solo efectivos, también integrantes de la Brigada de Investigaciones, Policía Judicial, División de Canes y DUAR.

Luego de esto, la fiscal María Eugenia Pérez Moreno dispuso un nuevo rastrillaje en la zona, que concluyó el domingo 23 de noviembre. El operativo se extendió a lo largo del basural de la calle Andalucía al 3100 y permitió el hallazgo de otras partes del cuerpo, entre ellas, las manos, los brazos y las piernas, que se encontraban en dos bolsas negras de consorcio. Fue su hermana quien pudo reconocerla gracias a un tatuaje que tenía en la pierna derecha.

Tras haberse enterado del macabro final que tuvo Camila, una de sus amigas afirmó que la víctima se habría mudado a la capital cordobesa cuando tenía 19 años, en donde habría comenzado a ejercer la prostitución. Aunque no confirmó ni desmintió esa información, la madre de la chica relató que la joven había atravesado varios episodios complejos a lo largo de su corta vida. “Hace años sufrió violencia, lo que desencadenó en las adicciones”, aseguró.

“Jamás pensé un desenlace así. Siento mucha, mucha bronca”, señaló Moira sobre la brutal forma en la que fue encontrada su hija, quien fue descartada en bolsas que fueron descubiertas por un perro de una vecina del barrio General Urquiza. En declaraciones para La Voz en Vivo, la mujer aseguró: “Pedí ayuda siempre. Me quedo tranquila porque, como mamá, hice todo lo posible”.

No obstante, denunció la ausencia de apoyo institucional, tras acusar que “nunca" le "ofrecieron ningún recurso". Luego, reafirmó su compromiso: “Hasta las últimas voy a estar siempre y voy a pedir justicia todos los días”.

De la misma manera, su amiga un llamado a la sociedad para que no se prejuzgue a Camila por su trabajo. “La gente nos encasilla a las trabajadoras sexuales. Queremos que la gente la vea como amiga, hermana, tía, como la persona que era y que no encasillen por la profesión que tenía”, reflexionó.

Joven asesinada en Córdoba: sigue la búsqueda para dar con el culpable

La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 6, a cargo de la letrada María Eugenia Pérez Moreno, quien ya informó a la familia de la joven sobre el hallazgo de su cuerpo. Los objetivos principales de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) son encontrar al autor material del hecho y conocer así los motivos por los cuales Camila fue asesinada.

Los investigadores ahora analizan cámaras de seguridad de los alrededores para intentar reconstruir el recorrido de las bolsas y establecer quién las descartó en ese sector. Respecto a las circunstancias del crimen, explicó que no manejarían una hipótesis clara, aunque consideran que Camila podría haberse encontrado con alguien conocido y que, por motivos que desconocen, la situación se desbordó y terminó en tragedia.

Incluso, medios locales detallaron que la víctima trabajaba en la esquina de Maipú y Catamarca, pero que también solía estar en la zona del Mercado y en las calles Salta y Catamarca. En tanto, continúa el rastrillaje en el área para ver si encuentran más elementos que pueden servir para identificar al homicida o, al menos, establecer con más precisión cómo fue asesinada. Asimismo, los investigadores no descartan ampliar el operativo en busca de otros indicios.

La amiga de la víctima solicitó la colaboración de la comunidad: “Si alguien vio algo o escuchó algo raro en barrio General Urquiza, que nos llamen. Queremos que nuestra amiga descanse en paz”.