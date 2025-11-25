Se confirmó: los restos hallados en Córdoba eran de una mujer

La Policía de Córdoba logró identificar los restos humanos encontrados entre los días 16 y 24 de noviembre en la calle Alejandro Danel al 4800, ubicada en la localidad de General Urquiza de esa provincia. Se pudo constatar que corresponden a una mujer de 26 años, cuyo nombre no trascendió.

Fue un perro de la policía quien encontró algunos de los huesos de esta joven dentro de una bolsa de consorcio descartada en ese lugar. En tanto, el lunes se hallaron, a pocos metros, más restos en un canal devenido en basural, según notificó la Agencia Noticias Argentinas.

Del operativo participaron no solo efectivos de la Policía de Córdoba, también integrantes de la Brigada de Investigaciones, Policía Judicial, División de Canes y DUAR.

Cómo continúa la investigación por el hallazgo de restos humanos en Córdoba

La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 6, a cargo de la letrada Maria Eugenia Pérez Moreno, quien ya informó a la familia de la joven sobre el hallazgo de su cuerpo.

Los objetivos principales de los representantes del Ministerio Público Fiscal son encontrar al autor material del hecho y conocer así los motivos por los cuales esta mujer fue asesinada.

Para ello, se están investigando las cámaras de seguridad de la zona, ya que esto les permitiría visualizar a la persona que podría haber descartado la bolsa con los restos de la chica. A su vez, la policía intentará ubicar con estas imágenes vehículos que hayan circulado de manera sospechosa en ese lugar durante la última semana.

También continuarán rastrillando el área para ver si encuentran más elementos que pueden servir para identificar al homicida o, al menos, establecer con más precisión cómo fue asesinada. Asimismo, los investigadores no descartan ampliar el operativo en busca de otros indicios.