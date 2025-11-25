El nuevo SUV híbrido chino que tiene 1400 km de autonomía y sus chances de llegar a Argentina

El auto Híbrido que tiene 1400 KM de autonomía.

XPENG, una de las firmas líderes en autos eléctricos de China, sorprendió al presentar la versión híbrida de su modelo X9, hasta ahora disponible únicamente como 100 por ciento eléctrico. Este nuevo vehículo, llamado X9 EREV, combina un motor naftero con uno eléctrico y se lanzará al mercado en el cuarto trimestre de 2025.

El X9 EREV mantiene las dimensiones del modelo original, con una distancia entre ejes de 3160 mm y una longitud total de 5316 mm, además de un ancho de 1988 mm y una altura de 1785 mm. Con un peso aproximado de 2750 kg, alcanza una velocidad máxima de 180 km/h, suficiente para su segmento familiar.

El sistema híbrido incluye un motor turboalimentado de 1.5 litros que entrega 110 kW (148 caballos de fuerza), aunque este motor térmico no impulsa directamente las ruedas. En cambio, funciona como generador eléctrico para recargar la batería cuando es necesario, extendiendo la autonomía del vehículo.

La batería, fabricada por CALB Tech, garantiza una autonomía eléctrica cercana a 450 km. Sumando el motor naftero, el rango total combinado supera los 1400 km según el ciclo CLTC chino.

He Xiaopeng, presidente y CEO de la compañía, aseguró que el X9 EREV es un modelo global que pasó por pruebas en 20 países, 330 ciudades y más de 20 millones de kilómetros. Pensado para familias numerosas, el vehículo ofrece siete asientos y un interior tecnológico de primer nivel.

Cuánto vale y cuándo puede llegar a Argentina

En cuanto a tecnología, el X9 EREV incorpora una pantalla central de 17,3 pulgadas, un tablero digital de 10,25 pulgadas y una pantalla 3K de 21,4 pulgadas para los pasajeros traseros. En seguridad, equipa el sistema XPILOT 2.5 con múltiples ayudas a la conducción (ADAS), como frenado autónomo, control de carril, visión 360° y detección de punto ciego.

Aún no se confirmó el precio del X9 EREV, pero la versión 100 por ciento eléctrica se vende en China entre 359.800 y 419.800 yuanes (unos US$50.000 a US$57.800 al cambio actual). La fabricación estará a cargo de la planta en Guangzhou y el lanzamiento comercial está previsto para finales de 2025.

Además, XPENG planea sumar este modelo a su estrategia de exportación. El X9 eléctrico llegará a Europa en la segunda mitad de 2025, y con la llegada de varias marcas chinas al mercado argentino, no se descarta que el X9 EREV también desembarque pronto en nuestro país.