Porsche lanzó en Argentina su último modelo deportivo totalmente eléctrico

El nuevo Porsche que llega a Argentina.

Porsche desembarcó en el mercado argentino con su nueva Cayenne Electric, la versión totalmente eléctrica de su SUV grande del Segmento E. Este modelo llega importado desde Alemania y se suma a la gama que ya incluye la Cayenne convencional con motor a combustión.

La oferta eléctrica se compone de dos variantes. La primera, Cayenne Electric, cuenta con una batería de 113 kWh, entrega 408 caballos de fuerza y un torque de 835 Nm, que puede aumentar a 442 cv con el Launch Control activado. Su autonomía oficial alcanza los 691 kilómetros.

Por otro lado, la Cayenne Turbo Electric también equipa baterías de 113 kWh pero potencia su motor hasta 857 cv y 1.500 Nm, llegando a 1.156 cv con Launch Control. Su autonomía es de 669 kilómetros. Ambas versiones cuentan con tracción integral.

En cuanto a prestaciones, la Cayenne Electric acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h. La versión Turbo Electric, más radical, lo hace en 2,5 segundos y llega a 260 km/h.

Sin embargo, no todo es positivo para los puristas. El concepto original de la Cayenne, que proponía un Porsche con prestaciones off-road, se ve alterado en esta nueva versión eléctrica. Las plataformas de las Cayenne eléctricas y las de combustión son distintas; las primeras tienen una mayor distancia entre ejes y una longitud mayor para alojar mejor los paquetes de baterías. Todas las versiones incluyen suspensión neumática de serie.

Un detalle curioso es la oferta de un sistema de carga por inducción para la batería, que se compra aparte. Este cargador inductivo se instala en el piso del garaje y permite cargar sin necesidad de enchufes, una tecnología que se destaca como innovación en el segmento.

Cuál es el valor del nuevo Porsche Cayenne Electric

En cuanto a precios, la Cayenne Electric se ofrece a 220.300 dólares, mientras que la Turbo Electric alcanza los 319.900 dólares. Para comparar, las versiones con motor a combustión (nafteras, híbridas e híbridas enchufables) varían entre 185.700 y 473.000 dólares. Porsche ofrece una garantía de seis años o 200 mil kilómetros, con la opción de extenderla hasta quince años a través del programa Porsche Approved.

Otro punto a resaltar es que los precios en Argentina son significativamente más altos que en otros países, con la versión Electric costando más del doble que en España, por ejemplo, donde está alrededor de 125.000 dólares, y la Turbo Electric en 195.000 dólares. Esto se debe a impuestos internos y costos de importación, haciendo que la adquisición de estos modelos resulte muy costosa en comparación con mercados vecinos como Chile o Paraguay.