El Grupo Antelo presentó en Argentina el nuevo Changan CS55 Plus PHEV, un SUV compacto híbrido enchufable que llega importado de China para posicionarse como una alternativa accesible y moderna en el segmento C.
Este vehículo combina un motor 1.5 naftero con un motor eléctrico, ofreciendo un balance entre potencia, eficiencia y tecnología. El propulsor térmico genera 109 caballos de fuerza y 143 Nm de torque, mientras que el motor eléctrico aporta 212 caballos y 330 Nm, sumando una potencia combinada que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos.
La caja DHT y la tracción delantera completan el sistema de propulsión de este SUV que declara una autonomía total cercana a los 1.200 kilómetros, aunque todavía no se difundió el rendimiento combinado oficial.
En cuanto a la batería, el CS55 Plus PHEV cuenta con una unidad de litio-ferrofosfato de 18.4 kWh, que ofrece una autonomía eléctrica de hasta 125 km. La carga puede realizarse en cinco horas con corriente alterna o en apenas 50 minutos mediante carga rápida, gracias al puerto ubicado en el lateral posterior derecho.
Este modelo se distingue por un diseño contemporáneo y elegante, con medidas de 4.539 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.680 mm de alto. Su exterior incluye faros LED, techo solar con apertura eléctrica y llantas de aleación de 19 pulgadas, que aportan una imagen robusta y sofisticada. La batería está colocada en la parte baja de la carrocería, lo que mejora la estabilidad, reduce ruidos y amplía el espacio interior.
Cuánto cuesta el auto chino que llegó a Argentina
El equipamiento de confort y seguridad es otro punto fuerte: seis airbags de serie, pantalla multimedia táctil de 12.3 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, sistema DVR Dashcam que graba todo lo que ocurre al frente y detrás del vehículo, y un completo paquete de asistencias avanzadas al conductor (ADAS) como control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y monitoreo de punto ciego, entre otros.
El interior combina materiales de calidad y tecnología. El tablero digital LCD de 10 pulgadas, volante deportivo multifunción y asientos delanteros eléctricos con memoria y función de bienvenida garantizan una experiencia cómoda y moderna. Además, el sistema de audio Pioneer con seis parlantes y cargador inalámbrico para celulares completan la propuesta tecnológica.
El precio de lanzamiento es de 32.000 dólares (IVA incluido), acompañado de una garantía de cinco años o 150.000 km para el vehículo y ocho años o 150.000 km para la batería. Además, las primeras 100 unidades en preventa cuentan con financiación a tasas preferenciales, dos servicios gratuitos y una membresía para carga eléctrica con 10 cargas completas.