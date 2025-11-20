El auto híbrido económico que llegó desde China.

El Grupo Antelo presentó en Argentina el nuevo Changan CS55 Plus PHEV, un SUV compacto híbrido enchufable que llega importado de China para posicionarse como una alternativa accesible y moderna en el segmento C.

Este vehículo combina un motor 1.5 naftero con un motor eléctrico, ofreciendo un balance entre potencia, eficiencia y tecnología. El propulsor térmico genera 109 caballos de fuerza y 143 Nm de torque, mientras que el motor eléctrico aporta 212 caballos y 330 Nm, sumando una potencia combinada que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos.

La caja DHT y la tracción delantera completan el sistema de propulsión de este SUV que declara una autonomía total cercana a los 1.200 kilómetros, aunque todavía no se difundió el rendimiento combinado oficial.

En cuanto a la batería, el CS55 Plus PHEV cuenta con una unidad de litio-ferrofosfato de 18.4 kWh, que ofrece una autonomía eléctrica de hasta 125 km. La carga puede realizarse en cinco horas con corriente alterna o en apenas 50 minutos mediante carga rápida, gracias al puerto ubicado en el lateral posterior derecho.

Este modelo se distingue por un diseño contemporáneo y elegante, con medidas de 4.539 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.680 mm de alto. Su exterior incluye faros LED, techo solar con apertura eléctrica y llantas de aleación de 19 pulgadas, que aportan una imagen robusta y sofisticada. La batería está colocada en la parte baja de la carrocería, lo que mejora la estabilidad, reduce ruidos y amplía el espacio interior.

Cuánto cuesta el auto chino que llegó a Argentina

El equipamiento de confort y seguridad es otro punto fuerte: seis airbags de serie, pantalla multimedia táctil de 12.3 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, sistema DVR Dashcam que graba todo lo que ocurre al frente y detrás del vehículo, y un completo paquete de asistencias avanzadas al conductor (ADAS) como control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y monitoreo de punto ciego, entre otros.

El interior combina materiales de calidad y tecnología. El tablero digital LCD de 10 pulgadas, volante deportivo multifunción y asientos delanteros eléctricos con memoria y función de bienvenida garantizan una experiencia cómoda y moderna. Además, el sistema de audio Pioneer con seis parlantes y cargador inalámbrico para celulares completan la propuesta tecnológica.

El precio de lanzamiento es de 32.000 dólares (IVA incluido), acompañado de una garantía de cinco años o 150.000 km para el vehículo y ocho años o 150.000 km para la batería. Además, las primeras 100 unidades en preventa cuentan con financiación a tasas preferenciales, dos servicios gratuitos y una membresía para carga eléctrica con 10 cargas completas.