Venta de entradas para los Juegos Olímpicos de Invierno se acerca al 70%, dice organización

Vista general del pebetero olímpico antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 han vendido casi el 70% de las entradas para la cita deportiva, informó el Comité Olímpico Internacional el miércoles, con la esperanza de que el relevo de la antorcha en curso impulse la demanda en la recta final.

Se han emitido un total de 1,4 millones de entradas para los Juegos del 6 al 22 de febrero, con cerca de un millón vendidas, y unas 255.000 para los Paralímpicos, que se celebran unas semanas más tarde.

El relevo de la antorcha comenzó la semana pasada, con el traslado de la llama por todo el país para apuntalar el entusiasmo de los italianos.

"En este momento estamos cerca del 70%", dijo el director general de los Juegos Olímpicos, Christophe Dubi, en una rueda de prensa posterior a una reunión de la comisión ejecutiva del COI.

Señaló que espera que el relevo impulse las ventas, especialmente para los Juegos Paralímpicos.

"Siempre es un poco más difícil. En este aspecto (la venta de entradas para los Juegos Paralímpicos) vamos a la zaga. Esperamos que el relevo de la antorcha ayude", dijo Dubi.

No facilitó el número de entradas vendidas para los Paralímpicos, que se celebrarán entre el 6 y el 15 de marzo.

Con información de Reuters