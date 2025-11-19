Cuáles son los autos 0KM más baratos de noviembre 2025 en Argentina

El Renault Kwid pica en punta.

Pasó otro mes para el mercado automotor y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) dio a conocer los números que dejó octubre 2025. En su informe mensual, señaló que se patentaron 51.982 vehículos 0 km en la Argentina, lo que significa una caída del 8% en relación a septiembre. No obstante, se vio un aumento del 17% en la comparativa anual con octubre 2024.

En el acumulado de los primeros diez meses del 2025, el mercado muestra un crecimiento del 55 % en los patentamientos respecto de 2024. Un número positivo en medio de lo que fue un año difícil en varias áreas del consumo. Pero el rasgo negativo es que solo uno de los cinco modelos más vendidos de octubre figura entre los más económicos de noviembre, lo que refleja el encarecimiento de los 0km para el gran público y el esfuerzo cada vez más difícil para acceder a ellos.

Estos son los cincos autos 0KM más baratos en noviembre 2025

Renault Kwid: el precio del base ronda los $ 25.000.000. Fiat Mobi Trekking 1.0: $ 26.213.000 según el listado oficial. Hyundai HB20: en su variante Comfort manual, el compacto coreano cuesta alrededor de $ 27.600.000. Fiat Argo Drive 1.3L MT: el hatchback de segmento B cuesta $ 28.293.000, según el listado oficial. Fiat Cronos LIKE 1.3 GSE: uno de los sedanes más elegidos para la ciudad cuesta $ 29.945.000, según el listado oficial.

El Fiat Mobi, otro de los más baratos.

Cuáles fueron los autos más vendidos en octubre 2025

Toyota: 7.682 unidades. Vokswagen: 7.271 unidades. Fiat: 5.492 unidades. Ford: 5.054 unidades. Renault: 4.784 unidades. Chevrolet: 4.237 unidades. Peugeot: 4.103 unidades. Citroen: 1.985 unidades. Jeep: 1.809 unidades. Nissan: 1.412 unidades.

Datos sobre los autos más vendidos