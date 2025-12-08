Comunidad y solidaridad: el Gobierno de Formosa acompañó otra exitosa jornada de donación de sangre

El Hospital de General Manuel Belgrano realizó su segunda jornada de donación voluntaria de sangre, con la participación de alrededor de 20 vecinos de la localidad y de la zona rural. La colecta se llevó a cabo el pasado jueves y contó con el acompañamiento del Gobierno de Formosa y del Centro Provincial de Hemoterapia, uno de los más avanzados del país en materia de equipamiento y procesamiento de sangre.

La directora del hospital, Vanessa Rivero, destacó en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) que la iniciativa tuvo una fuerte respuesta comunitaria. “Entre todos pudimos hacer realidad la segunda colecta en nuestro hospital. Este tipo de actividad es muy importante, no solo para nuestra localidad, sino para toda la zona, ya que tiene un gran impacto social”, señaló.

La jornada tuvo además un objetivo concreto y urgente: colaborar con un vecino de la colonia El Recreo que se encuentra en delicado estado de salud y requiere transfusiones como parte de su tratamiento. Parte de las unidades extraídas fue destinada específicamente a ese paciente, mientras que el resto se derivó al sistema provincial.

Rivero explicó que una porción de la sangre recaudada se envió al Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, donde se encuentran internados otros pacientes de la zona que requieren este recurso. El resto fue remitido al Centro Provincial de Hemoterapia, desde donde se procesa y distribuye a distintos efectores de salud de la provincia según las necesidades de cada servicio.

La directora agradeció la respuesta de la comunidad y subrayó la importancia de sostener este tipo de acciones en el tiempo. “Agradezco infinitamente por la importancia y la aceptación que el pueblo de General Belgrano le da a esta propuesta reciente de nuestro hospital, sobre todo teniendo en cuenta que, en cualquier momento de la vida, todos podemos necesitar de una transfusión de sangre, de la ayuda y de la generosidad que pone alguien cuando dona a otra persona”, remarcó.

Rivero también puso en valor el apoyo logístico y sanitario del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano. Indicó que las jornadas son posibles gracias a la provisión de equipos de última generación, insumos, elementos de bioseguridad y personal especializado, que trabajan en conjunto con el equipo de salud local.

En ese sentido, realizó un reconocimiento especial al Centro Provincial de Hemoterapia, cuyos profesionales se trasladan cada vez que el hospital convoca una colecta. “Cada vez que hacemos un llamado, siempre están dispuestos para ayudarnos y sumarse a estas jornadas en un gesto de compromiso con la salud de la comunidad”, afirmó.

Desde el hospital recordaron que donar sangre es un acto solidario que permite atender emergencias, cirugías y tratamientos de pacientes con distintas patologías. Además de su impacto directo en la vida de las personas, fortalece la disponibilidad de sangre segura en el sistema de salud y refuerza el trabajo en red entre hospitales del interior, el Hospital de Alta Complejidad y el Centro Provincial de Hemoterapia.