Crisis del consumo: las ventas minoristas se derrumbaron 9,1% en noviembre

Las ventas minoristas pymes registraron en noviembre una caída interanual del 4,1%, según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada se registró una baja del 9,1%. En lo que va del año, las ventas acumulan un incremento interanual del 3,4%.

Al analizar la situación económica actual de los comercios, el 54,2% de los encuestados reportó estabilidad en la comparación interanual. No obstante, un 37% señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre, revirtiendo parcialmente la mejora de percepción registrada el mes anterior.

En medio de un contexto crítico que atraviesa el país como consecuencia de las medidas del gobierno de Javier Milei, las expectativas para el próximo año se dividen: el 48,6% proyecta una mejora, el 43,7% cree que la situación se mantendrá invariable y apenas el 7,7% anticipa un escenario negativo. En cuanto al clima de inversión, el 60,1% lo evalúa como desfavorable, frente a un 14,6% que lo considera oportuno y un 25,2% que aún no define postura.

Ventas rubro por rubro

El desglose de los datos reveló un escenario generalizado de contracción con seis de los siete rubros relevados cerraron en rojo. Los sectores más golpeados fueron Perfumería (-17%), Bazar y decoración (-9,7%) y Alimentos y bebidas (-5,9%). También retrocedieron Textil e indumentaria (-4,3%), Ferretería y materiales eléctricos (-3,2%) y Calzado y marroquinería (-1,7%). En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue Farmacia, con una suba del 1,8%.

El reporte de la CAME describió un escenario de "consumo dual", donde la restricción presupuestaria y, fundamentalmente, el agotamiento de los márgenes en las tarjetas de crédito, profundizaron la caída en bienes postergables.

La actividad comercial operó bajo una lógica de transición y cautela, frenando decisiones de inversión ante la incertidumbre de costos. Sin embargo, el informe destacó una paradoja en la que existe un desacople entre la realidad actual y las expectativas.

La canasta navideña subió 27% y los consumidores buscan alivio en promociones

La canasta navideña en la Argentina se encareció un 27% respecto de 2024, aunque las promociones y los descuentos continúan marcando el pulso de los hábitos de consumo. Por un lado, la decoración navideña mostró un incremento promedio del 12%,

El dato surge de un informe de la consultora Focus Market que detalló que subas destacadas en pesebres de nueve piezas (+28%), juegos de luces cálidas LED (+27%) y guirnaldas verdes (+18%). Sin embargo, algunos artículos se abarataron frente al año pasado, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). En total, el costo de los ocho productos relevados ascendió de $377.504 a $423.955.

En paralelo, el rubro alimenticio registró mayores variaciones: la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%) lideraron las subas. En contraste, el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) mostraron aumentos más moderados. Así, el valor promedio de los 12 productos medidos pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.

Asimismo, el estudio subrayó que dos de los tres productos con mayores incrementos son importados, lo que refleja la sensibilidad de los alimentos externos al tipo de cambio y a la disponibilidad de stock. En cambio, la apertura del mercado en artículos de decoración contribuyó a moderar los precios en varias categorías.