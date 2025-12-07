En medio de la crisis económica desatada por el gobernador saliente Gustavo Valdés, los precios de los alquileres en territorio correntino continúan en alza. El titular de la Asociación de Inquilinos de Corrientes (ACIC), Adrián Canteros, advirtió que el escenario para las familias que alquilan "es muy malo y continúa empeorando".

Desde la ACIC señalaron que las actualizaciones de las locaciones se están ubicando por encima de los índices de inflación. La situación obliga a los locatarios a ajustar su economía y endeudarse cada vez más debido a que los salarios no se recuperan. "Los inquilinos ya no saben por dónde recortar. Existe mucha gente endeudada para pagar sus obligaciones mensuales. Y una solución es tomar nuevas deudas para pagar las anteriores", comentó sobre el círculo infinito al que caen miles de correntinos.

"Este tipo de índice, para actualizaciones que se dan cada tres o seis meses, arrojan un resultado por arriba de la inflación", aseguró Canteros en declaraciones para Diario Época.

Otro tema importante es el de los precios de ingreso, que incluyen los costos administrativos del contrato, el costo de alquileres, entre otros. "Desde la derogación de la Ley de Alquileres todos los costos son absorbidos por el inquilino. Estos son impuestos de forma arbitraria por las inmobiliarias y los propietarios", lamentó sobre las nuevas reglamentaciones tras la derogación realizada por el gobierno de Javier Milei.

A su vez, las complicaciones pasan por el precio mensual de los arrendamientos. Solo un monoambiente puede requerir una inversión de $300.000 como mínimo al mes. "Existen valores por debajo, pero se trata de locaciones que muchas veces no están en condiciones por falta de mantenimiento u otros problemas", agregó.

Crisis de alquileres en Corrientes: "Sin vivienda, las personas no proyectan familia"

Los elevados precios obligan a los locatarios a modificar drásticamente sus condiciones de vida. Por ejemplo, los estudiantes universitarios ahora se agrupan para poder costear el alquiler. Según la ACIC, se pueden encontrar departamentos con varios jóvenes que se asocian para sobrellevar las obligaciones mensuales. "Si bien antes también se daban estas prácticas, ahora es una acción 100% necesaria si se quiere tener la posibilidad de estudiar", afirmó Canteros.

El titular de la ACIC remarcó que gran parte de la sociedad dejó de proyectar la posibilidad de comprar una casa. “En otra época era una realidad, hoy parece imposible. Personas de 40 o 45 años han tenido que volver a vivir con familiares porque no pudieron sostener un alquiler. Esa gente ya no se imagina teniendo vivienda propia”, advirtió. En ese marco, sostuvo que la caída en la natalidad también está vinculada a esta crisis: “Sin vivienda, las personas no proyectan familia”.

En este panorama crítico que atraviesa el pueblo correntino, sostuvo que la clase política evita discutir el tema porque “tiene intereses en el negocio inmobiliario o no sabe qué hacer”, de modo que consideró que el debate debe surgir desde la ciudadanía. “Hay que recuperar la certeza de que se puede vivir mejor, que se puede alquilar de manera viable y acceder a la propiedad. La ciudadanía tiene que empujar para que eso vuelva a ser una realidad”, apuntó en declaraciones para Radionord.