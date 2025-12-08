Trump dice que firmará esta semana un decreto sobre el proceso de aprobación de la IA

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a los miembros de la prensa en la Torre Trump en Manhattan, Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que firmará esta semana un decreto relacionado con el proceso de aprobación de la inteligencia artificial para evitar tener reglas diferentes en cada estado.

"Debe haber un solo reglamento si queremos seguir liderando en IA (...) Esta semana promulgaré una orden ejecutiva de UNA SOLA REGLA. No se puede esperar que una empresa obtenga 50 Aprobaciones cada vez que quiera hacer algo", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Trump no proporcionó detalles sobre el decreto, pero Reuters informó el mes pasado que estaba evaluando emitir una orden ejecutiva que buscaría adelantarse a las leyes estatales sobre IA a través de demandas y reteniendo la financiación federal.

OpenAI, fabricante de ChatGPT, Google de Alphabet, Meta Platforms y la empresa de capital riesgo Andreessen Horowitz han pedido normas nacionales sobre IA en lugar de un mosaico de leyes en 50 estados, alegando que así se ahoga la innovación.

Es probable que la iniciativa se enfrente a la oposición de los estados, que ya han advertido de "consecuencias desastrosas" si la tecnología se deja sin regular.

Con información de Reuters