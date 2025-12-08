Este 8 de diciembre, se cumple un año de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela. El cabo primero fue aprehendido cuando intentaba ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su esposa e hijo. Fue acusado por presunto terrorismo y la familia solo recibe noticias a través de testimonios de excompañeros de prisión.

La administración de Javier Milei denunció la "detención ilegal" de Gallo y expresó su "enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional". Este caso marcó un antes y un después en la ya tensa relación entre el gobierno libertario y el de Nicolás Maduro. Argentina, bajo la representación del embajador en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Diego Sadofschi, denunció “violaciones a los derechos humanos” y solicitó el arresto de Maduro y de la mano derecha mandatario, Diosdado Cabello.

María Alexandra Gómez García, la esposa del gendarme argentino, calificó el hecho como "detención forzada" y denunció que "se le violaron todos sus derechos" dado que "no tiene ayuda consular" ni tampoco pudo recibir "ni una visita ni tampoco una llamada telefónica".

En diálogo con El Destape 1070, Gómez García aseguró que su esposo no tiene "hasta el día de hoy ni una defensa pública ni privada, ni una causa penal en Venezuela". En ese sentido, recordó que "el defensor público que tenía asignado nunca pudo entrevistarse con Nahuel ni acceder a su expediente. Solo estaba puesto por el gobierno para que puedan decir que están haciendo algo".

"A Nahuel solo lo acusaron durante el primer mes cuando ellos se sintieron poderosos y después de ahí nada", denunció la mujer sobre la situación de Gallo. Y enfatizó: "Solamente lo acusaron, dijeron que se iba a cumplir un laxo procesar, nosotros pensamos que se iba a cumplir. Mi mamá está ahora en Venezuela y no dejaron colocarle defensa privada a Nahuel".

La mujer también resaltó que, en lo que va de la detención, no los "dejaron presentar un habeas corpus". "En Venezuela nunca nos dejaron hacer nada y siempre se reían en nuestra cara y sentimos que se burlan de nosotros como familiar y se jactan de su poder", apuntó. "Nos falta alguien y ese alguien es Nahuel", afirmó sobre este punto.

Respecto a la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, la mujer aseguró: "Si va a ser la salida para que nosotros estemos nuevamente con Nahuel, que Dios nos ayude y que todo salga bien".

Detención de Nahuel Gallo en Venezuela: el comunicado del gobierno de Milei

A un año de la detención de Gallo, el Gobierno argentino lanzó un fuerte comunicado en el que denunció que el cabo primero permanece detenido de manera ilegal, "sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares", lo que "constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas".

"Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional", apuntaron las autoridades argentinas en un mensaje conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Seguridad.

Luego, señalaron que la República Argentina reclamó en distintos foros internacionales y denunció a los responsables ante los organismos internacionales competentes. Entre otras instancias, "la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -solicitando medidas cautelares urgentes-, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo-". detallaron.

"El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país", cierra el mensaje.