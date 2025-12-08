Nuevas entradas para Tan Biónica en Vélez 2026: precios y fecha de cuándo toca

Integrantes de Tan Biónica.

Tan Biónica vuelve a encender la fiebre pop en Argentina. Tras agotar en tiempo récord los conciertos del 27 y 28 de marzo en el Estadio Vélez Sarsfield, la banda confirmó una tercera y última función para el 29 de marzo, que promete cerrar un regreso histórico con otra “noche mágica” cargada de nostalgia, emoción y nuevos himnos.

Las entradas para esta fecha adicional están disponibles desde el jueves 4 de diciembre a las 14 horas, a través de EnigmaTickets.com, con todos los medios de pago habilitados mediante Modo o Mercado Pago. Además, quienes compren con tarjeta BBVA VISA podrán acceder a 6 cuotas sin interés desde la app BBVA o Modo.

Tan Biónica en recital.

Tercera fecha en Vélez para Tan Biónica

El anuncio llega en un momento de altísima expectativa: el público no solo agotó las dos primeras funciones, sino que acompañó a la banda en un regreso que ya es parte de la historia reciente de la música argentina. Desde aquel reencuentro de 2023, Tan Biónica acumuló cifras extraordinarias: más de medio millón de asistentes en su gira internacional “La Última Noche Mágica”, estadios agotados en minutos, incluidos River Plate, Vélez y el Estadio Único de La Plata, y una seguidilla de Movistar Arena repletos.

Ese fenómeno fue coronado este año con dos Premios Gardel 2025, por Mejor Álbum en Vivo y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag.

La nueva ola de euforia no se explica solo por la nostalgia: después de una década sin material inédito, el grupo lanzó El Regreso, un álbum de diez canciones nuevas que combina su sonido clásico con una frescura que sedujo a fans históricos y a nuevas generaciones. Con colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, el disco ya supera los 40 millones de reproducciones globales, debutó completamente en el Top 50 argentino y se ubicó dentro del Top 10 mundial.

En Vélez, Tan Biónica promete un show que conectará todas las etapas de su carrera: los clásicos imbatibles como “Ciudad mágica” y “La melodía de Dios”, las canciones más celebradas de sus álbumes Obsesionario y Destinología, y los nuevos temas que ya se perfilan como futuros hits.

Será una celebración generacional: un reencuentro entre quienes crecieron con la banda y quienes recién la descubren. Con esta tercera fecha, queda claro que la historia de Tan Biónica sigue escribiéndose a lo grande. Y que marzo tendrá, definitivamente, tres noches mágicas en Liniers.