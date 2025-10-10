Milo J suma una nueva noche en el Estadio Vélez, tras agotar localidades

Milo J.

Luego de haber anunciado y agotado su primer show el 18 de diciembre, Milo J suma una segunda fecha el viernes 19 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield, un nuevo hito que lo posiciona como una de las voces más influyentes de toda su generación. El anuncio llega en un momento clave de su carrera: tras el lanzamiento de La vida era más corta, su nuevo álbum de estudio, Milo J abre una etapa artística que redefine su identidad musical.

La obra se sumerge en las raíces culturales, el tango y los cantos populares para fusionarlos con su sensibilidad contemporánea y su ADN urbano. Con colaboraciones históricas y actuales, letras profundas y un abordaje sonoro que combina lo ancestral con lo moderno, el disco se presenta como un testimonio generacional cargado de memoria, cicatrices y búsqueda de identidad. Una propuesta ambiciosa y honesta que reafirma la conexión de Milo con sus raíces argentinas y latinoamericanas, proyectadas hacia el presente y el futuro.

Los shows en Vélez marcarán el cierre de un año consagratorio para Milo J, en el que agotó cuatro Movistar Arena con la despedida de 166, un disco clave en su camino, y la presentación de 166 (Deluxe) Retirada, un proyecto que llegó por la puerta grande y con el corazón abierto. En estos conciertos, Milo recorrerá todo su repertorio, desde los discos 511, EDSM, 111, 166 y Retirada, hasta las canciones inéditas que forman parte de su nueva etapa.

Con 18 años, Milo J encarna el espíritu de una generación que encuentra en su música una forma de identidad y pertenencia. Su recorrido artístico, que comenzó en Morón y hoy lo lleva a llenar estadios en toda Latinoamérica y Europa, combina raíz, emoción y una autenticidad que trasciende géneros.

Milo J.

Las entradas para la nueva función del 19 de diciembre se encontrarán disponibles a partir del lunes 13 de octubre a las 16 a través de www.enigmatickets.com, con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express a través de Modo.

Sobre Milo J

Camilo Joaquín Villarruel, conocido como Milo J, es un artista incomparable que deja insuficiente la palabra meteórica para describir su carrera. Alcanzó éxitos y colaboraciones con referentes que trascendieron generaciones y forman parte de nuestra identidad cultural. Fue tapa de Rolling Stone, un reconocimiento que lo posiciona como una de las voces más influyentes de la nueva escena. Además, se desempeña como director creativo de FA y es el creador de FAlklore, un innovador formato que reunió a artistas del género argentino y logró llenar el Movistar Arena y sacar un disco.