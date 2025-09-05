Entradas Milo J en Vélez 2025: precios y fecha de cuándo toca

Milo J se presenta en Vélez.

Milo J hará historia en el Estadio Vélez: a sus 18 años será el artista más joven en conquistar uno de los escenarios más emblemáticos del país. Será un show especial que no solo presentará su nuevo álbum La vida era más corta, sino que también recorrerá todas las etapas de su carrera: los icónicos discos 511- EDSM-111-166- y Retirada ya consagrados por su público, abriendo así su nueva etapa artística. Una noche pensada para condensar la transformación musical y personal de Milo, celebrando cómo fue mutando y creciendo su obra hasta convertirse en la voz de una generación.

El show también marcará el inicio oficial del universo de La vida era más corta, un disco introspectivo en el que Milo profundiza sobre las huellas invisibles del tiempo, la memoria heredada y la búsqueda de identidad. Su primer adelanto, Bajo de la piel, producido por Milo J junto a Tatool y Santiago Alvarado, abre este viaje conceptual y emocional con letras cargadas de simbolismo que dialogan con todas las memorias. Estos sonidos refuerzan la conexión con las raíces y su propia identidad, al mismo tiempo que se entrelazan con una producción contemporánea, moderna y actual, sin perder la esencia local. El resultado es una fusión que transita entre lo personal y lo colectivo, lo íntimo y lo universal, lo local y lo global.

Cuándo toca Milo J en Vélez 2025

Milo J se presenta en Vélez el próximo 18 de diciembre.

Por dónde comprar entradas para ver a Milo J en Vélez 2025

Milo J viene de maravillar este año con sus recitales en el Movistar Arena.

A partir del lunes 8 de septiembre a las 14 horas se podrá acceder a la preventa exclusiva con tarjeta de crédito Santander American Express . Hay beneficio de 6 cuotas sin interés.

. Hay beneficio de 6 cuotas sin interés. Desde el martes 9 de septiembre a las 14 hs, las entradas estarán disponibles para todos los medios de pago . También se podrá disfrutar del beneficio de 6 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito Santander American Express.

. También se podrá disfrutar del beneficio de 6 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito Santander American Express. Los precios de las entradas aún no se dieron a conocer.

El presente de Mio J

En junio de 2025, tras el anuncio de sus shows en la Ciudad de Buenos Aires, Milo agotó en tiempo récord cuatro funciones en el Movistar Arena —los días 4, 5, 16 y 17—, reuniendo a más de 50.000 personas en lo que fue la despedida oficial de 166 y la presentación de 166 (Deluxe) Retirada. Ese mismo año extendió su fenómeno a nivel internacional: giró por Europa y Latinoamérica con entradas agotadas en Barcelona, Madrid, Lima, Bogotá, Santiago de Chile y Montevideo, reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de su generación.