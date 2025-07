Asombro en el folklore por los dichos del Chaqueño Palavecino sobre Milo J: “Interesante”

El Chaqueño Palavecino es una de las figuras más populares del folklore argentino actual y, en el marco de su gira por los 40 años de carrera, vuelve a presentarse en La Plata. Su voz potente y su presencia escénica han logrado conectar generaciones, manteniendo viva una tradición. Así lo demostró en una entrevista donde destacó a jóvenes artistas como Milo J y L-Gante.

Desde su primer cassette “Pa’ mis abuelos esta zamba” (1987) hasta su gran éxito “La ley y la trampa” (2001), la carrera del Chaqueño Palavecino ha sido más que prolífica. A sus más de 25 álbumes y cerca de 600 canciones se le suma el apoyo de su público. Además, sigue siendo figura estelar de festivales emblemáticos como Cosquín, Jesús María y Serenata a Cafayate, consolidándose como un símbolo del folklore argentino.

A lo largo de más de cuatro décadas, el Chaqueño Palavecino ha sido distinguido con premios Gardel, Grammy Latino y distintos reconocimientos y homenajes a su gran influencia dentro de la cultura. Y como se mencionó, el histórico cantor se presentará en el Teatro Argentino de La Plata, el viernes 1° de agosto, en su gira denominada "El Canto del Zorzal del Chaco Salteño". Las entradas pueden adquirirse por la plataforma Livepass.

La conexión del Chaqueño Palavecino con los jóvenes de la música

En la antesala de su próximo show en el recinto cultural platense, el Chaqueño Palavecino conversó con el sitio 0221 y manifestó: “Lo que pasa es que el folklore ha sido el árbol. Y después, todos los géneros, digamos, la música argentina, el folklore, la música de la época de la vihuela, de cuando vienen los españoles, que han sido los primeros. Y eso es el folklore nuestro. El que hace rock u otro género musical que le gusta, siempre tuvo a alguien en la casa que hizo folklore”.

“Capaz que no está con la gran vigencia de la década del 60 y del 90, cuando aparece Soledad, Los Nocheros, Los Carabajal, los santiagueños que han sostenido mucho”, repasó el intérprete y agregó: “Ahora hay una rama nueva de géneros. Por ejemplo, como Milo J, que le gusta, está su género musical y también canta folklore. A su madre le gusta el folklore. Sabe lo que dice el folklore. Así que es interesante lo de este chico, también lo de Lit Killah y muchos de ellos”.

El Chaqueño Palavecino se presentará en el Teatro Argentino de La Plata.

Del mismo modo, el compositor sumó a otro referente de la escena musical actual: “L Gante me contaba una vuelta -cuando estábamos de jurado en el programa de Tinelli, justo me siento al lado de él y hacemos un brindis, no me olvido nunca- me dice: ‘El más esperado, mis padres son seguidores tuyo’. Entonces, yo tuve un privilegio de que el abuelo, o la madre, o el padre, o un chico, siempre alguien me ha seguido”.

“Siempre hay alguien que te pide una foto, o te pide un video para los abuelos. Me siento útil. Eso me hace sentir bien, más allá de todo”, remarcó Oscar Esperanza Palavecino y aclaró la diferencia del género tradicional con el resto: “No es moda”.

En esa misma línea, consideró que el folklore es una música “muy del seno familiar, de los domingos, de la casa”. “Siempre va a haber. Eso no se acaba. Después de un buen asado o de un brindis, siempre está la música. La escuchan o la cantan. Es así. El folklore es eso: es comida, es familia, es todo”, reiteró.

Luego completó su definición: “Y va a seguir existiendo mientras haya canciones, mientras haya un profesor de danza que siga explicándole a los chicos, que sigan bailando. Lo otro que tiene el folklore es coreografía, es completo. Es una conjugación de personas talentosas: quién hace una letra, quién hace una melodía, quién la interpreta tocando, quién la canta, quién la baila, porque ya está la métrica con todo esto”.