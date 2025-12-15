Otro Día Perdido: quién es el invitado de esta noche en el programa de Mario Pergolini.

Mario Pergolini tiene listo a su nuevo invitado para este lunes 15 de diciembre a la noche en Otro Día Perdido, programa que conduce en El Trece y que está teniendo buenos resultados en las mediciones, no solo por el formato de sus entrevistas, sino también por la calidad de los entrevistados que lleva, asi como por las grandes intervenciones que hacen tanto él, durante la nota, como Rada, que aporta comentarios graciosos y trucos de magia que se viralizan en las diferentes redes sociales.

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este lunes 15 de diciembre?

Según lo publicado por el programa a través de su cuenta oficial de Instagram, la persona que estará esta noche y se someterá al amplio abanico de preguntas de Pergolini será Ángela Leiva, reconocida cantante. Desde las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar la emisión de hoy.

Ángela Leiva es la invitada de Otro Día Perdido este lunes 15 de diciembre.

¿Quién es Ángela Leiva?

Ángela María Leiva nació el 11 de septiembre de 1988 en Tandil, Buenos Aires. Su salto a la popularidad se produjo tras ganar "Pasión Canta" en 2008, pasando a formar parte de Pasión de Sábado, uno de los programas más influyentes de la música tropical en el país. Un año después de este éxito lanzó un álbum que incluyó el sencillo Amiga traidora, una de sus canciones más conocidas. En 2010, su álbum Ángela fue nominado en los Premios Gardel y, si bien no se quedó con la estatuilla, tuvo revancha una década después con La Reina y se llevó el galardón.

A lo largo de su trayectoria supo cantar junto a otros famosos intérpretes: desde Lito Vitale hasta L-Gante, pasando por Karina; El Polaco; Los Ángeles Azules y Luciano Pereyra, entre muchos otros. Por otra parte, participó en el Cantando 2020 junto a Brian Lanzelotta y resultó subcampeona.