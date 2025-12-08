Gobierno nigeriano rescata a 100 escolares secuestrados, según responsable de asociación cristiana

Imagen de archivo de políticos y militares durante la presentación del Plan Estratégico 2025-2030 del Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo en Abuya, Nigeria.

El Gobierno nigeriano rescató a 100 escolares secuestrados el mes pasado en la escuela católica de Santa María, en el centro del país, informó el lunes un portavoz de la Asociación Cristiana de Nigeria.

Daniel Atori, portavoz de la agrupación en el estado de Níger, dijo que el rescate fue confirmado por funcionarios gubernamentales el lunes por la mañana, sin dar más detalles. Las autoridades nigerianas no han comentado aún el rescate de forma pública.

Más de 300 niños y 12 miembros del personal de la escuela fueron secuestrados el 21 de noviembre por hombres armados en el internado católico de Papiri, una aldea del estado de Níger.

Cincuenta alumnos escaparon en las horas siguientes, pero hasta el lunes no se habían recibido noticias sobre el paradero o el estado de los demás niños, algunos de tan sólo 6 años, y del personal educativo desaparecido.

(Escrito por Elisha Bala-Gbogbo; editado en español por Carlos Serrano)