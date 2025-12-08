Morón: un policía de la Ciudad chocó a un motociclista, huyó y luego mató al primo de la víctima

Un efectivo de la Policía de la Ciudad chocó una moto en la que viajaba un joven y lo abandonó. Horas más tarde, se entregó en una comisaría de Morón, pero la familia de la víctima lo reconoció y lo enfrentó. En ese contexto, el efectivo presuntamente sacó un arma y mató al primo de la víctima.

El hecho tuvo lugar durante la mañana de este sábado en el barrio 20 de Junio de la localidad bonaerense. El agente, identificado como Carlos Pelozo (36), circulaba en su auto particular, un Renault Sandero rojo, y aparentemente llevaba a su hijo al médico. En ese trayecto, embistió a una moto en la que circulaba José Luis Zárate, alias “Pitu”, quien sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado de urgencia al Instituto de Haedo.

Luego del siniestro, Pelozo se retiró del lugar sin asistir al herido. Recién seis horas más tarde se presentó en la Comisaría 4ª, sin el vehículo, y fue notificado de que debía regresar con el auto para las pericias correspondientes. Cerca de las 16.45 volvió a la dependencia policial, donde fue reconocido por familiares y vecinos del motociclista atropellado, lo que derivó en una confrontación que continuó en la vía pública.

Durante la persecución, a la altura de Grito de Alcorta, entre Chile y San Francisco, uno de los vehículos que seguía al policía le cerró el paso. En ese contexto, Juan Manuel De Vita (19), primo del joven accidentado, bajó del auto y encaró al efectivo, quien sacó su arma reglamentaria, una pistola Beretta, y efectuó cuatro disparos. Los impactos alcanzaron a De Vita, que murió en el lugar. El cuerpo del joven asesinado permaneció varias horas en el lugar a la espera de la llegada de la Policía Científica.

Luego del crimen, el policía volvió a huir en su auto: su recorrido fue captado por cámaras municipales y fue detenido minutos más tarde en el centro de Morón. La Policía Bonaerense le secuestró el arma y el vehículo.

Fuentes de la Policía informaron que el agente se encuentra detenido y está a disposición de la Justicia que investiga el caso. Hasta que se resuelva su situación procesal, el oficial fue separado de la fuerza por la Oficina de Asuntos Internos. La investigación quedó en manos de la fiscal Valeria Courtade, a cargo de la UFI N° 3 de Morón.

Una nena de 7 años fue desfigurada por su padrastro: vecinos lo atraparon y quedó detenido

Una nena de 7 años fue víctima de una brutal golpiza en una vivienda de Gerli, partido de Avellaneda, cuando quedó al cuidado de su padrastro. Su madre también fue atacada al intentar defenderla. El agresor fue detenido luego de ser retenido por los vecinos que debieron intervenir. Recientemente, ocurrió un caso similar en Ensenada.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Gibraltar al 2200, de la localidad bonaerense de Gerli, en el partido de Avellaneda, donde la niña se encontraba al cuidado del acusado mientras su madre había salido por unas horas. El agresor fue identificado como Axel Damián Rivero, de 37 años, pareja de la madre de la menor y padrastro de la niña.

De acuerdo a la recolección de testimonios, al regresar, la mujer -de 44 años- encontró a su hija con mordidas en los brazos, cortes en los labios, hematomas en todo el cuerpo y el rostro desfigurado por los golpes. Al intentar defenderla, ella también fue atacada por Rivero. En medio de los gritos, los vecinos se acercaron y lograron intervenir.

Rivero intentó escapar, pero fue perseguido y retenido por los vecinos, quienes además lo golpearon antes de que llegara la ambulancia. Finalmente, fue trasladado al Hospital Presidente Perón bajo custodia policial. La causa quedó en manos de la fiscal María Laura Carballal, a cargo de la UFI N°2 especializada en violencia familiar y de género del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. El acusado será indagado en las próximas horas por lesiones leves agravadas por el vínculo, mientras se esperan las declaraciones de la madre y de los vecinos que presenciaron el episodio.