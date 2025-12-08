Formosa apuesta a sus pymes: el programa Conexión Comercial abre oportunidades para productores locales

El programa Conexión Comercial suma otro caso de éxito: “Fan de lo Dulce”, un emprendimiento formoseño de alfajores artesanales, logró ingresar por primera vez a las góndolas de Supermercados Box gracias a los acuerdos alcanzados en las rondas de negocios impulsadas por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia.

La firma, creada por María Alba Gallardo en El Colorado, elabora alfajores con materia prima local y mano de obra formoseña. A partir de su participación en Conexión Comercial, pudo concretar un convenio estable de provisión con una cadena supermercadista, lo que le permite ampliar su alcance, consolidar ventas y proyectar nuevos volúmenes de producción.

Desde la cartera económica subrayaron que este tipo de resultados refleja el doble objetivo del programa: por un lado, abrir canales de comercialización reales para emprendedores con productos ya consolidados; por otro, aportar valor agregado a las empresas que incorporan artículos con identidad formoseña a sus góndolas.

“Decidí formar parte de Conexión Comercial porque me parece muy importante poder generar nuevos vínculos, captar más clientes y que conozcan la marca”, explicó Gallardo en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor). Calificó la experiencia como “muy positiva”, ya que le permitió llegar a más público y sumar un nuevo cliente como Supermercados Box.

El programa Conexión Comercial funciona a través de rondas de negocios presenciales que reúnen a emprendedores y empresarios de distintos rubros, en un espacio donde se presentan productos, se negocian condiciones y se construyen acuerdos comerciales de mediano y largo plazo.

Gallardo destacó que estas instancias “ayudan a posicionar productos regionales, formoseños, elaborados con mano de obra local, y que estén en las góndolas formoseñas”, al tiempo que consideró que se trata de “una muy buena oportunidad de expandirnos e ir creciendo realmente”, e invitó a otros emprendimientos a sumarse a la iniciativa.

La importancia del programa

El Programa Conexión Comercial, impulsado por la Subsecretaría de Empleo de Formosa, consolida un puente directo entre emprendedores y comercios y se prepara para dar un salto clave: la instalación de góndolas con productos de identidad formoseña en supermercados, bajo la marca “Emprendedores Formoseños”. El objetivo es fortalecer el mercado interno, darle protagonismo a la producción local y transformar el esfuerzo de los pequeños productores en acuerdos comerciales sostenidos en el tiempo.

Se trata de una política pública que apunta menos al impacto inmediato y más a la construcción de un entramado económico local con sello propio. En diálogo con NEA HOY, Andrea Salmón, responsable de la administración operativa del programa, explicó que la iniciativa “nace de una necesidad concreta de los emprendedores que ya tenían un producto listo para la venta mayorista, pero no estaban preparados para salir a negociar con comercios”.

El punto de partida fue una realidad repetida: muchos emprendedores formoseños habían superado la etapa de la feria, contaban con un producto consolidado, pero chocaban con la barrera del mercado mayorista. Negociar precios, garantizar stock, cumplir plazos de entrega o adaptarse a las exigencias de un supermercado no se aprende de un día para el otro ni en soledad. Frente a esa dificultad, el Estado asumió un rol de facilitador. “La primera línea de trabajo fue preparar a los emprendedores para sentarse a una ronda de negocios en igualdad de condiciones”, detalló Salmón.

La prueba piloto realizada a fines de 2024, con alrededor de veinte emprendedores, marcó el rumbo. Los resultados positivos permitieron consolidar el programa en 2025, con rondas periódicas que hoy forman parte de la agenda productiva local y que buscan que cada encuentro derive en acuerdos concretos de provisión de mercadería.