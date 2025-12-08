Cómo sacarle foto a Mercurio estando cerca del Sol: esta es la forma para captar el fenómeno

Mercurio sólo puede observarse en períodos muy específicos, generalmente durante sus máximas elongaciones respecto del Sol.

La observación de Mercurio es uno de los desafíos clásicos de la astronomía debido a su proximidad al Sol y a las condiciones de luz que lo rodean. El planeta sólo puede distinguirse en momentos muy específicos, lo que convierte su registro fotográfico en un fenómeno atractivo para especialistas y aficionados.

Por qué Mercurio es difícil de fotografiar

La órbita de Mercurio se encuentra más cerca del Sol que la terrestre, por lo que el planeta aparece constantemente inmerso en su resplandor. Debido a esto, permanece oculto la mayor parte del tiempo y sólo puede distinguirse durante unos días cuando alcanza su máxima elongación, es decir, su mayor separación aparente del Sol.

Este fenómeno ocurre cada tres o cuatro meses y se alterna entre las mañanas y las tardes, según la posición de Mercurio al este o al oeste del Sol. Cuando la elongación es occidental, el planeta surge en el cielo poco antes del amanecer, convirtiendo ese momento en la mejor oportunidad para captarlo con una cámara.

Precauciones básicas antes de fotografiar

La primera recomendación para cualquier instancia relacionada con la observación solar es priorizar la seguridad. Nunca se deben dirigir instrumentos ópticos directamente hacia el Sol sin filtros adecuados, ya que el riesgo de daño ocular y la posibilidad de arruinar el equipo son elevadísimos.

Para minimizar estos riesgos, el uso de filtros solares certificados, como el Astro Safety Film, es fundamental. Estos elementos deben colocarse delante del objetivo del telescopio o de la cámara. El método de cámara oscura o pinhole también representa una alternativa extremadamente segura y accesible, ideal para quienes buscan registrar el fenómeno sin exponer el sensor ni la vista.

Métodos recomendados para registrar el fenómeno

Existen distintas técnicas para capturar a Mercurio cerca del Sol, cada una con ventajas según el nivel de equipamiento disponible. La cámara oscura permite proyectar la imagen del disco solar sobre una superficie y fotografiar la proyección, lo que evita la exposición directa del instrumento.

En caso de utilizar telescopios, los filtros de densidad neutra o los de hidrógeno-alfa resultan esenciales para equilibrar la luz. Las cámaras astronómicas de alta sensibilidad, como las series ASI, ofrecen la posibilidad de captar detalles más precisos durante los tránsitos. Para telescopios refractores, el prisma de Herchel proporciona una excelente calidad de imagen al dispersar parte del calor y la intensidad lumínica.

Los tránsitos solares de Mercurio ofrecen la oportunidad más clara para registrar su pequeño disco sobre la superficie del Sol.

La configuración también cumple un rol determinante. Un trípode asegura estabilidad, mientras que los valores de ISO deben mantenerse en niveles bajos para evitar ruido. La apertura recomendada es cerrada, con números f altos, y la velocidad de obturación debe ser lo suficientemente rápida como para congelar el movimiento. El enfoque manual, aplicado sobre el borde del disco solar, garantiza mayor definición.

Cómo obtener mejores resultados durante la captura

La grabación de video se ha convertido en un método ampliamente utilizado en astronomía para registrar objetos complejos. Esta técnica permite capturar numerosos fotogramas que luego pueden procesarse para reducir la turbulencia atmosférica.

Mediante programas especializados como Registax o Photoshop es posible apilar los mejores cuadros, alinear canales y aplicar herramientas de contraste para mejorar el acabado final. Esta práctica incrementa notablemente la nitidez y facilita distinguir el pequeño disco oscuro de Mercurio durante su tránsito.

Cuándo intentar fotografiar Mercurio

El momento ideal para obtener imágenes claras ocurre durante los tránsitos, cuando Mercurio cruza por delante del Sol y se observa como un punto negro perfectamente definido sobre el disco solar.

La combinación de condiciones adecuadas, equipamiento protegido y técnicas de procesamiento convierte este desafío en una experiencia única dentro del campo de la astronomía.