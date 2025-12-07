Irán espera segundo avión de nacionales deportados de EEUU

FOTO ARCHIVO ILUSTRATIVA- Las banderas de Estados Unidos e Irán

Cincuenta y cinco iraníes deportados por Estados Unidos regresarán a su país de origen en los próximos días, dijo el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores de la república islámica, en la segunda medida de este tipo en el marco de la la represión de la inmigración del presidente Donald Trump.

En septiembre, funcionarios dijeron que Estados Unidos había identificado a unos 400 iraníes para ser deportados. Un primer vuelo transportó a 120 personas.

"En los próximos días, unos 55 nacionales regresarán a Irán (...) Se trata del segundo grupo que es devuelto a Irán en los últimos meses", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien añadió que las deportaciones estadounidenses se basan en "motivos políticos y políticas antimigratorias contrarias al derecho internacional".

Los traslados marcan un momento inusual de coordinación entre dos naciones enfrentadas por el programa nuclear iraní, que según Teherán es puramente civil, pero Washington afirma que está dirigido a construir una bomba nuclear.

Los países no tienen una línea directa de comunicación, dijo Baghaei, que añadió que se comunican a través de sus respectivas oficinas de protección de intereses o mediante intermediarios.

Baghaei también criticó a Washington por no facilitar visados a toda la delegación de fútbol iraní para el sorteo del Mundial celebrado el viernes en Washington. "Hemos expresado nuestra protesta por la decisión", destacó.

Aunque Irán había solicitado nueve visados para su delegación, el portavoz de la federación iraní de fútbol, Amir Mehdi Alavi, dijo que Estados Unidos solo había concedido cuatro visados, entre ellos para el seleccionador Ardeshir Amir Ghalenoei. Estados Unidos aplica desde hace tiempo estrictas restricciones de visado a los iraníes.

Con información de Reuters