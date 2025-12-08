La UE debilitará más normas de información medioambiental, según un borrador

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica

La Comisión Europea ha elaborado un borrador de propuestas para recortar más leyes medioambientales de la Unión Europea, centrándose en los requisitos para que las industrias informen sobre su contaminación y residuos, según muestra un borrador de documento de la UE al que tuvo acceso Reuters.

El borrador de la propuesta, que se publicará el miércoles, es la última parte del esfuerzo "ómnibus" de la Unión Europea por reducir la burocracia para las empresas y recortar las normativas que, según las industrias, perjudican su rentabilidad.

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

La normativa medioambiental europea es una de las más estrictas del mundo, y abarca aspectos como las emisiones de CO2, la calidad del agua y la prohibición de sustancias químicas nocivas.

La Comisión, órgano ejecutivo de la UE, propondrá poner fin a la obligación de que las instalaciones industriales y las explotaciones ganaderas dispongan de un "sistema de gestión medioambiental" (SGMA) en el que se detallen sus medidas para reducir la contaminación y los residuos, según el borrador del documento.

En su lugar, se permitirá a las empresas elaborar un único SGMA reducido que abarque todas sus instalaciones, con lo que se suprimirán algunos de los requisitos existentes en materia de SGMA, como la obligación de informar sobre el uso de sustancias químicas peligrosas en las instalaciones.

La propuesta también suprimirá el requisito de que las instalaciones industriales cuenten con un "plan de transformación" para alinearlas con los objetivos climáticos, y las explotaciones ganaderas y piscícolas ya no tendrán que informar sobre su consumo de agua y energía.

Otras partes de la propuesta simplificarían las evaluaciones ambientales de los proyectos industriales y energéticos.

"Este paquete de simplificación (...) pretende garantizar que los objetivos medioambientales de la Unión Europea se alcancen de forma más eficiente, menos costosa y más inteligente", dice el borrador.

Un portavoz de la Comisión no quiso hacer comentarios sobre el borrador, que podría cambiar antes de su publicación. Las propuestas de modificación de la legislación comunitaria requieren la aprobación de los países y Gobiernos de la UE.

REDUCCIÓN DE LOS COSTES ADMINISTRATIVOS

En conjunto, los planes podrían reducir los costes administrativos en unos 1.000 millones de euros al año, según el proyecto.

Bruselas se ha fijado el objetivo de reducir en un 25% las cargas administrativas de las empresas de aquí a 2029, y ha recibido peticiones de algunas empresas y Gobiernos para que debilite las medidas ecológicas y les ayude a competir con sus competidores de China y EEUU.

La UE ya ha retrasado este año su ley contra la deforestación, ha eximido a miles de empresas de las normas sobre informes de sostenibilidad y diligencia debida, y ha debilitado las condiciones ecológicas vinculadas a las subvenciones agrícolas.

Los defensores del medio ambiente y algunas empresas e inversores han acusado a Bruselas de destripar leyes que ayudan a gestionar los riesgos del cambio climático e impulsan el capital hacia la transición ecológica.

La UE ha mantenido sus objetivos básicos en materia de cambio climático, pero se enfrenta a la presión de los Gobiernos para debilitar algunas políticas de reducción de las emisiones de CO2, como la prohibición en 2035 de nuevos vehículos que emitan CO2.

(Edición de Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska)