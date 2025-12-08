Hospitales exclusivos de PAMI en diciembre 2025: direcciones, servicios y turnos

PAMI tiene hospitales propios con guardia 24 horas, internación y diagnósticos por imágenes.

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuentan con la ventaja de acceder a hospitales propios que ofrecen atención médica especializada, con tecnología avanzada y profesionales dedicados a las necesidades de los adultos mayores. Estos centros garantizan servicios integrales para brindar una atención completa y de calidad.

Para facilitar el acceso, PAMI publica una cartilla médica donde se detallan todos los establecimientos disponibles. Allí se pueden consultar las direcciones, servicios y medios para solicitar turnos, una herramienta clave que permite a los afiliados organizar sus consultas y tratamientos con mayor comodidad.

Estos son los hospitales propios de PAMI en 2025

Entre los hospitales exclusivos confirmados para diciembre 2025 se encuentran:

Hospital Bernardo A. Houssay - Mar del Plata

Ubicado en Juan B. Justo 1774, con consultorios externos en Fleming 98 y guardia las 24 horas en Fleming 50. Ofrece internación, diagnosticados por imágenes y atención oncológica. Para turnos, el teléfono es 0800-888-2100, con atención de lunes a viernes de 8 a 21 horas.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El edificio principal está en La Rioja 951, con centros de promoción y prevención en Estados Unidos 3205 y Emilio Mitre 688. Cuenta con guardia activa 24 horas e internación. Para solicitar turnos, se puede llamar al 0800-999-1100.

Policlínico PAMI I y II - Rosario

El PAMI I está en Sarmiento 373, con atención ambulatoria en Sarmiento 455/71. El PAMI II se encuentra en Olivé 1159. Ambos centros ofrecen guardia 24 horas, internación y diagnósticos por imágenes. Para turnos, los teléfonos son 0341-480-3520 y 0341-480-3509, con atención presencial de 7 a 13 horas para PAMI II.

Podés consultar la cartilla médica digital desde la aplicación Mi PAMI.

Hospital del Bicentenario - Ituzaingó

El edificio central está en Coronel Brandsen 2898, con consultorios externos en Coronel José Segundo Roca 1400. Este hospital brinda guardia 24 horas, internación y diagnósticos por imágenes. Para turnos, se puede llamar al 11-2120-9600 interno 111 o realizar la solicitud presencialmente.

Hospital PAMI - Hurlingham

Con sede en General O'Brien 480, ofrece guardia 24 horas, internación, consultorios externos, tomografías y diagnósticos por imágenes. Para sacar turnos, el teléfono disponible es 011 4088-5573.

Clínica PAMI - Lanús

Ubicada en Presidente Arturo Illia 1173, dispone de guardia 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes. Los turnos se solicitan llamando al 011 4239-7400.

Cómo usar la cartilla médica de PAMI

Además, PAMI facilita a sus afiliados la posibilidad de acceder a la cartilla médica digital a través de la aplicación oficial Mi PAMI. Para ingresar, es necesario contar con el CUIL y la contraseña. Desde la app, en el apartado “Cartilla Médica”, se pueden buscar servicios por especialidad, profesional, centro de salud o proximidad.

La cartilla también incluye información sobre centros habilitados para atención en viajes dentro de todas las provincias argentinas, lugares para solicitar audífonos, ópticas, farmacias, vacunatorios y números de emergencia para traslados urgentes, lo que simplifica la gestión y el acceso a los servicios de salud.