MasterChef Celebrity Argentina 2025 qué pasó en el programa de ayer 7 de diciembre.

Este último domingo 7 de diciembe continuó la octava semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025, luego de que el jueves diera comienzo con la primera tanda de participantes. Nueve cocineros participaron del desafío de ayer, que tuvo como resultado a cuatro personas que se subieron al balcón, mientras que las otras cinco recibieron el delantal gris y deberán luchar por el blanco en la gala de última chance.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

A su llegada a las estaciones, los jugadores del día (Andy Chango, Marixa Balli, "Momi" Giardina, Eugenia Tobal, Susana Roccasalvo, el "Turco" Hunsaín, Maxi López, Evangelina Anderson y Miguel Ángel Rodríguez) tuvieron frente a ellos postes ordenadores de fila. Primeramente intentaron adivinar por qué estaban ahí, aunque quedó para más adelante: antes, Damián Betular les explicó que todos debían hacer un mismo plato salado y en 60 minutos, el cual constaba de un paté casero con confitura de frutos rojos; cebollas encurtidas; una ensalada verde y unos grisines de aceite de oliva y yogur.

Luego del estupor inicial, el pastelero les señaló que iban a tener la receta. Sin embargo, iba a haber solo una dispuesta en un atril cerca del jurado y, para leerla, debían respetar la fila. Fue allí cuando Wanda llamó a Susana y Eugenia, poseedoras de las medallas, y les contó que su beneficio era poder "colarse" las veces que quisieran.

El episodio de hoy contó con un hecho que encendió la polémica en redes: el "Turco" fue el primero en pasar y el jurado lo elogió por haber tamizado el paté. A partir de esa experiencia, comenzaron a consultarle a cada uno que iba presentando su plato si también habían tamizado los suyos, obteniendo negativas como respuesta y lanzádoles miradas (o incluso comentarios) al exfutbolista por no haber compartido esa información.

¿Quiénes subieron al balcón?

Tras haber hecho buenas presentaciones y platos que dejaron satisfechos a Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, quienes se quedaron con su delantal blanco fueron el "Turco" Hunsaín, Marixa Balli, Susana Roccasalvo (que por primera vez estará en la gala de beneficios) y Maxi López.

¿Quiénes recibieron el delantal gris?

Por otro lado, quienes no cumplieron las expectativas y deberán competir en la gala de última chance por el último boleto al balcón fueron Miguel Ángel Rodríguez, "Momi" Giardina, Eugenia Tobal, Andy Chango y Evangelina Anderson.