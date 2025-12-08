A días del 13 de diciembre, la fecha anunciada por el Gobierno Nacional de Javier Milei para mostrar la Reforma Laboral, comienza una nueva semana cargada de tensiones y enfocada en el debate legislativo. Parte del oficialismo pide que el proyecto ingrese por el Senado que encabeza Patricia Bullrich. Los gremios se reúnen para definir una estrategia en busca de intentar blindar los derechos laborales.
El Gobierno muestra la Reforma Laboral y hay expectativa en los gremios
Los sindicatos buscan desactivar la quita de derechos como las horas extras, las vacaciones y las indemnizaciones justas.
Bullrich criticaba en 2012 lo que ahora quiere: una bicameral para el Código Penal
La exministra dijo abiertamente que quiere una comisión bicameral para abordar el nuevo Código Penal y desde la Coalición Cívica le marcaron la cancha. "En 2012 se pronunció con absoluta claridad en contra de este procedimiento", le recordaron.
Tras los dichos de la senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich de querer crear una comisión bicameral para redactar el nuevo Código Penal, la Coalición Cívica (CC) advirtió que esa posibilidad “violaría el debido proceso de formación y sanción de las leyes”. También le recordaron a la exministra que fue ella quien se había opuesto a una iniciativa similar durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Adorni confirmó los proyectos para las sesiones extraordinarias del Congreso
El Presidente firmará el decreto que contiene seis proyectos y que convoca a las dos cámaras desde el 10 hasta el 30 de diciembre. Parte de la agenda fue debatida con los gobernadores para un debate express.
El presidente Javier Milei firmará el decreto para llamar al período de sesiones extraordinarias del Congreso desde el 10 hasta el 30 de diciembre. Lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que hizo oficial el anuncio del temario, que incluye el presupuesto 2026 y la reforma laboral, entre otros puntos.
Milei salió a bancar la candidatura presidencial del hijo de Bolsonaro
El Presidente argentino utilizó sus redes sociales para respaldar al senador Flávio Bolsonaro, quien confirmó que competirá por la presidencia de Brasil ante la inhabilitación judicial de su padre.
En una movida que promete reavivar las tensiones diplomáticas con el principal socio comercial de Argentina, el presidente Javier Milei se metió de lleno en la interna política de Brasil. A través de su cuenta de X, el mandatario argentino respaldó explícitamente el lanzamiento de Flávio Bolsonaro como candidato a presidente para las elecciones de 2026.
Milei viaja a la entrega del premio Nobel de la Paz para acompañar a Corina Machado
El Presidente volverá el 12 de diciembre para encarar la agenda legislativa con el llamado a sesiones extraordinarias.
El presidente argentino Javier Milei confirmó un viaje exprés a Oslo para asistir a la ceremonia en la que la candidata liberal venezolana Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz. Está previsto que regrese a Argentina el viernes 12 de diciembre, antes de retomar sus actividades legislativas. Machado fue reconocida el 10 de octubre por el Comité Noruego del Nobel por su "firme defensa de los derechos democráticos en Venezuela" y por impulsar una transición “justa y pacífica” hacia la democracia.