El Gobierno muestra la Reforma Laboral y hay expectativa en los gremios

El presidente argentino Javier Milei confirmó un viaje exprés a Oslo para asistir a la ceremonia en la que la candidata liberal venezolana Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz. Está previsto que regrese a Argentina el viernes 12 de diciembre, antes de retomar sus actividades legislativas. Machado fue reconocida el 10 de octubre por el Comité Noruego del Nobel por su "firme defensa de los derechos democráticos en Venezuela" y por impulsar una transición “justa y pacífica” hacia la democracia.