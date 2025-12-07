¿Se va de Rosario Central? El inesperado guiño de Enzo Copetti a un grande del fútbol argentino

El delantero perdió bastante terreno desde la llegada de Di María y Veliz

Algunos clubes del fútbol argentino se encuentran de vacaciones debido a que quedaron afuera de los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y esto provoca que ingresen de manera anticipada al mercado de pases. Un caso es el de Rosario Central que es protagonista de ciertos rumores después de que Enzo Copetti compartiera una camiseta que tiene en posesión y que la acompañó con un emoji que desactivó una serie de respuestas que encienden varias alarmas.

El atacante comenzó la temporada 2026 con un enorme protagonismo en el conjunto que se encuentra dirigido por Ariel Holan, pero el paso de los meses expuso que quedó rápidamente relegado al banco de suplentes después de que se registraran las incorporaciones de Ángel Di María y Alejo Vélez. Dos refuerzos de gran jerarquía que incorporaron sin problemas al once titular y que actuaron de esa forma hasta el final de la participación del equipo en el campeonato.

El atacante es muy querido por los hinchas de la Academia

Lo mencionado se conecta de gran manera con la foto que Copettí compartió en sus redes sociales en donde hay una camiseta de Racing tendida sobre un sillón y que a su vez se encuentra acompañada de un emoji de una cara que está largando una lágrima. Lo particular es que se trata de una casaca que el delantero usó durante su paso por la academia. Al ser suplente en Rosario Central esto permite pensar que podría darse una salida anticipada o que no está cómodo con su lugar en el equipo.

No obstante, el traspaso del delantero a la Academia no será para nada fácil de arreglar. El primero es producto de que el conjunto rosarino se encuentra clasificado a la Copa Libertadores y buscaría retenerlo como pieza de recambio. Además, se debe considerar un segundo ítem que expone una inversión de casi 4 millones de dólares que fueron entregados al Charlotte FC de la MLS con el fin de obtener su ficha.

Es por ello que si Copetti quiere regresar a Racing primero tendrá que lograr captar el interés de Gustavo Costas y que Diego Milito se encuentre en condiciones de negociar su incorporación. A diferencia del Canalla, el conjunto de Avellaneda se clasificó para la Copa Sudamericana y para ingresar a la Copa Libertadores de la temporada 2026 deberá ganarle primero a Boca en la semifinal del Torneo Clausura y luego consagrarse en la final. Caso contrario afrontará un certamen que no le dejará grandes ingreso económicos.

¿Hay reemplazante para Gabriel Arias en Racing?

En la previa del partido con Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura, se conoció que Gabriel Arias decidió rechazar la propuesta de extender por una temporada más el contrato que le habían acercado desde Racing. La intención es que se quedará hasta diciembre y extendiera a 11 temporada su ciclo pero el mismo no será posible porque el experimentado arquero prefiere salir para encontrar un lugar donde sea titular.

Esto permite apreciar que Facundo Cambeses quedó como el arquero titular y que la Academia deberá salir al mercado de pases a buscar un segundo para utilizarlo en una situación de emergencia. Los rumores apuntan a que el elegido sería Matías Tagliamonte que se encuentra a préstamo en Unión de Santa Fe, que deberá regresar porque no harán uso de la opción de compra de 500 mil dólares por el 50% de la ficha. Hasta el momento, Gustavo Costas no dio grandes detalles pero podría conformarse con los dos profesionales mencionados para cubrir el arco.