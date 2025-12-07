Histórico: Agustín Canapino es campeón del TC y ganó su quinto título con Chevrolet

Histórico: Agustín Canapino ganó su quinto campeonato del TC con Chevrolet.

Agustín Canapino es el campeón del TC en el 2025 y consiguió su quinto título con Chevrolet en la máxima categoría del automovilismo argentino. Con apenas 35 años, el arrecifeño agiganta su leyenda con el Camaro entre los mejores de la historia de esta competición. De esta manera, el trofeo se suma a los obtenidos en el 2010, 2017, 2018 y 2019.

Con el trofeo sumado en La Plata, "Canapa" quebró la sequía del "Moño", que lo tenía a él justamente como el último monarca hace ya seis años. El "Cabezón" se coronó incluso antes de la carrera definitiva, ya que con los puntos obtenidos con la pole position en la clasificación del sábado y la victoria en la serie del domingo temprano, nadie podrá alcanzarlo más allá de cómo termine la competición del Turismo Carretera.

Con el grito de "dale campeón" por la radio tanto del propio piloto como de su equipo, Canapino se descargó luego de varias temporadas de sinsabores o ausencias en el TC. Primero no se le daba porque siempre estaba en la Copa de Oro pero tenía problemas técnicos en el coche o mala suerte. Luego, se marchó a Estados Unidos para participar en la IndyCar con esta misma marca y le costó la readaptación al Turismo Carretera a mediados del 2024. Ahora, ya consolidado en el país, no dejó dudas y arrasó en la etapa decisiva.

Si bien Mariano Werner y Julián Santero "amenazaron" con pelearle el torneo en algún momento, ambos Ford Mustang se cayeron sobre el final en los playoffs y le facilitaron el trofeo a "Canapa". Se trata de la primera estrella en la historia de Chevrolet con el Camaro, ya que no había podido coronarse desde que comenzaron algunos autos nuevos en el 2023.

Canapino no dejó dudas y arrasó con el Chevrolet para ser campeón del TC en 2025.

La tabla histórica de títulos del TC: Canapino se consolida en el top 10

# PILOTO TÍTULOS 1 Juan Gálvez 9 2 Guillermo Ortelli 7 3 Juan María Traverso 6 4 Oscar Gálvez 5 5 Agustín Canapino 5 6 Héctor Gradassi 4 7 Dante Emiliozzi 4 8 Roberto Mouras 4 9 Mariano Werner 3 10 Óscar Castellano 3

La tabla histórica de títulos del TC por marca