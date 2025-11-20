La promesa del TC que está a un paso de conseguir su asiento en 2026

Dianda marcha primero en la Copa de Plata.

Tras la victoria de Christian Ledesma en el Autódromo Provincia de La Pampa, al Turismo Carretera solamente le queda una fecha para conocer a su campeón de la temporada, con cuatro candidatos que llegan con chances a la cita de La Plata. Lo mismo sucede en el Turismo Pista, certamen que este fin de semana también tuvo acción en Toay, donde Marco Dianda se quedó con la victoria en la final.

Con un tiempo de 31:56.962, el piloto de 17 años se quedó en lo alto del podio delante de Nicolás Moscardini y Marcos Castros y ahora se encuentra a un paso de hacerse con la Copa de Plata, que lidera con 192,5 puntos. Con 70,5 puntos en juego, Dianda tiene una ventaja de 20 unidades sobre Moscardini de cara a la última fecha, que está programada para el próximo 7 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras en La Plata.

Si bien todavía no está confirmada su participación en la próxima edición del TC, los indicadores muestran que el oriundo de Guatimozin tiene casi asegurada su presencia en 2026. Esto se debe principalmente a la sólida ventaja que Marco se construyó durante toda la temporada, tanto que apenas necesita 13,5 puntos para consagrarse campeón en el circuito platense.

Para esto, Dianda necesitará cruzar la línea de meta mínimamente en el vigesimosexto lugar en la final y, como no hay esa cantidad de coches en la grilla, el solo hecho de largar le permitirá al joven hacerse con el campeonato. De hecho, el piloto de Galarza Racing solamente podría perder el título en caso de ser excluido, por lo que todo indica que está a punto de hacer sueño su realidad de llegar a la máxima categoría del automovilismo argentino.

¿Cuándo es la definición del TC en 2025?

Tras la final en Toay, el Turismo Carretera lanzó este martes a la venta las entradas para el Gran Premio Coronación, el nombre que recibe la última fecha de la Copa de Oro y que se disputará los días 6 y 7 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticket Motor de la ACTC. A continuación, la tabla de posiciones con las que se llega a la última fecha del año:

Agustín Canapino: 189 puntos.

Santiago Mangoni: 131,5.

Matías Rossi: 126.

Marcos Landa: 124.5.

Julián Santero: 118.

Mauricio Lambiris: 116,5.

Christian Ledesma: 110.

Germán Todino: 108,5.

Juan José Ebarlín: 98.

Valentín Aguirre: 93.

Jeremías Olmedo: 86,5.

Mariano Werner: 77.

Marcelo Agrelo: 74.

Otto Fritzler: 66.