Pedro Rosemblat destrozó a quienes instalaron el rumor de una ruptura con Lali.

Ante la ola de rumores que inundaron los portales y programas de espectáculos asegurando que la relación había llegado a su fin, Pedro Rosemblat y Lali Espósito una forma muy particular de responder. Lejos de los comunicados solemnes o el silencio, el conductor y la cantante publicaron un video conjunto que comenzó con una "confesión" dramática, pero que terminó dejando en ridículo a quienes apostaban por la ruptura.

Las especulaciones habían crecido en las últimas horas, impulsadas por comentarios de periodistas como Viviana Canosa, quienes ponían en duda la continuidad del noviazgo. Sin embargo, los protagonistas aprovecharon el momento para capitalizar la atención y recrearon una escena icónica de Los Simpson para dar su versión de los hechos.

El video arranca con Rosemblat mirando a cámara con semblante serio y voz grave, validando aparentemente la información que circulaba. "Bueno, quería decirles una cosa. Las versiones periodísticas son ciertas. Esta pareja está muerta", lanzó el conductor del canal de streaming Gelatina, generando un segundo de suspenso total.

Sin embargo, el clima de tristeza duró un suspiro. Inmediatamente, completó la frase revelando la verdadera intención del mensaje y desatando la risa: "Muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors".

Pedro Rosemblat destrozó a quienes instalaron el rumor de una ruptura con Lali.

El anuncio de Pedro Rosemblat y el grito de Lali

Acto seguido, Lali se sumó al cuadro para completar la información del "falso anuncio", que en realidad era una estrategia de marketing para el cierre de año de Gelatina. "El 19 de diciembre", acotó la artista, mientras su novio detallaba las coordenadas del evento: "En el estadio Diego Armando Maradona. Quedan las últimas entradas en Ticketek". Para cerrar el paso de comedia y demostrar que la química entre ambos está intacta, Lali remató la invitación con un grito bien argentino y sin filtro dirigido a su audiencia: "¡Dale forros!".