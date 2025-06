La contundente respuesta de Pedro Rosemblat a Nicolás Wiñazki: "Berreta".

Pedro Rosemblat le contestó al aire a Nicolás Wiñazki, luego de que el conductor de A24 reaccionara a un chiste sobre su imagen corporal que se emitió en el stream Gelatina. El fuerte descargo del humorista novio de Lali Espósito al reclamo del otrora aprendiz periodístico de Jorge Lanata.

Luego de un fin de semana intenso en redes sociales, con reacciones sobre el chiste que se hizo Gelatina sobre Wiñazki y la posterior respuesta del periodista, el conductor Pedro Rosemblat rompió el silencio con un fuerte descargo: "Vamos a responder a la discusión hipócrita que nos propusieron este fin de semana los periodistas de la tele". "Parece que si uno hace un chiste con Wiñazki lo hace porque es gordo y judío, y no porque es justamente Wiñazki. Como si en este programa nuestras críticas y discusiones estuvieran todas orientadas bajo el mismo patrón, que es que criticamos gordos y judíos, no a macristas", resaltó.

"A mí me da la sensación de que a Wiñazki le gusta mucho ponerse en ese lugar porque es su forma de no hacerse cargo de las cosas que dice y hace, entonces se aboga la representación de colectivos discriminados como si él estuviera en una situación de debilidad, como si fuera un niño al que le hacen bullying por su cuerpo en el recreo y no un señor periodista con una extensa trayectoria en los principales medios del país y una destacada participación, por ejemplo, en la denominada causa Vialidad", agregó Rosemblat.

Pedro Rosemblat puso a Wiñazki contra las cuerdas: "Medio jeropa"

En otro momento de su descargo, el novio de la actriz y cantante Lali Espósito acorraló a Wiñazki y le preguntó: "Wiñazki, te pregunto sinceramente: ¿vos lo acusaste de gerontofóbico a Lanata cuando dijo al lado tuyo que Cristina era 'una pobre vieja enferma'? Yo supongo que no y tiene sentido que no lo hayas hecho. Del mismo modo que nadie los acusó de bullying infantil a ustedes cuando parodiaron al nieto recién nacido de Cristina y lo mostraron jugando con sonajeros de dólares. Nadie cree Wiñazki que tengas una animosidad contra los viejos o los bebes, sino contra los Kirchner. No sos geronto ni infantofóbico, sos solamente anti peronista o como lo llamamos, cariñosamente, nosotros: gorila".

"Entonces, ¿cómo es el tema?, ¿chistes con que Máximo es un gordito que juega a la play? Se puede. ¿Chistes con Wiñazki? No se puede. ¿Chistes con que Baradel puede hacer paro pero es una contradición porque se ve que no pasa hambre? Se puede. Con Wiñazki no se puede. El emperador Milei dice que no odiamos lo suficiente a los periodistas y yo la verdad es que no lo odio a Wiñazki", siguió, picantísimo.

"Me cae un poco mal, me parece que hace un periodista muy berreta, que no se hace cargo de los proyectos politicos para los que trabaja y opera, que escribe con los codos y que sus programas son bastante aburridos, pero la verdad es que no lo odio ni creo que él sea el malo y yo el bueno. Lo que sí creo Wiñazki es que sos un careta, amigo y que tu preocupación por las minorías violentas es más falsa que la denuncia que le hiciste al ex ministro Yahuar por la cual te condenaron a pagar $600.000 por inventar una noticia que lo vinculaba al narcotráfico. Condena de la que te salvó la Corte Suprema, la misma que la condenó a Cristina", cerró, añadiendo que Wiñazki le parece "un vigilante" y que "como buen gorila, además es medio jeropa y no puede disfrutar de su sueño humedo (la detención a Cristina)".