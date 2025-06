El sincericidio de Lali sobre su noviazgo con Pedro Rosemblat: "No puedo"

El sincericidio de Lali sobre su noviazgo con Pedro Rosemblat.

La actriz y cantante Lali Espósito habló de su relación con el mediático Pedro Rosemblat y ventiló una intimidad que ninguno de sus seguidores se imaginaba sobre su rol en las peleas de pareja. Las declaraciones de Lali sobre su relación con el popular streamer que muestran una faceta poco conocida de la artista.

En una entrevista con Infobae Lali accedió a hablar de su intimidad junto a Pedro Rosemblat y en ese momento la periodista deslizó: “Contaste que te dice ‘enano faquero’”. Con mucho humor, la cantante que recientemente estrenó la segunda temporada de la serie El fin del amor contestó: “Pero tiene razón, eh. Tiene razón... También me lo dicen mis amigos: soy un poco enano faquero”.

Más allá de tener un espíritu combativo, Lali reconoció que en los conflictos de pareja ella es muy conciliadora: "Yo, ¿podés creer? Así como soy enano faquero también me gusta la armonía. Soy de Libra: no puedo estar peleada ni en discusión mucho tiempo. Me gusta estar bien. No tengo ningún problema en pedir disculpas si me equivoqué”.

Sobre las veces que su pareja se pronunció en redes sociales cuando el presidente Javier Milei la atacó públicamente, Lali sostuvo: “A veces siente la necesidad de salir a decir algo. Otras veces cree que no: no le gusta quedar como el novio que defiende a la muchacha. Cosa que yo agradezco porque siento que yo lo puedo hacer, porque más allá de que mis amigos o las personas que me aman, como él, necesiten defenderme de algún que otro ataque, no es algo que yo pida. Yo me banco lo que me toca, desde mi lugar. Cuando él lo siente y lo hace, también entiendo que le pase”.

Cuándo vuelve La Voz Argentina

El reality La Voz Argentina volverá a la pantalla de Telefe entre junio y julio tras el cierre de Gran Hermano. El programa de talentos estará conducido por Nicolás Occhiato y tendrá un jurado de lujo: Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y el dúo Miranda, conformado por Ale Sergis y Juliana Gattas. Aunque no se sabe la fecha exacta de arranque, las grabaciones de las audiciones ya están avanzadas y días atrás se reveló que posiblemente veremos jurados reemplazos a lo largo de la temporada debido las agendas cargadas de cada artista.

Además, al termino de La Voz Argentina Telefe tiene previsto empezar con una nueva temporada de MasterChef Celebrity, con Wanda Nara en la conducción. La competencia gastronómica iría en octubre y volverían al jurado la tríada imbatible de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Por el momento no se sabe quienes son los famosos convocados, si bien hubo algunas especulaciones y filtraciones de nombres que podrían figurar en las nóminas de participantes posibles del programa que tuvo de invictos a la exesposa de Diego Maradona Claudia Villafañe y el actor Gastón Dalmau.