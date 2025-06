Lali Espósito y un fuerte mensaje tras la condena a Cristina Kirchner.

Lali Espósito se pronunció en redes sociales tras confirmarse la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad. La cantante decidió romper el silencio con palabras contundentes y generó repercusión entre sus seguidores. Qué dijo la famosa personalidad oriunda de Argentina.

Tras confirmarse el fallo contra Cristina Kirchner, Lali Espósito eligió pronunciarse con dos oraciones que hicieron mucho ruido en 2023. Eligió las mismas palabras que esbozó cuando, en las PASO presidenciales, la cantante expresó su tristeza al ver ganar a Javier Milei. "Qué peligroso. Qué triste", fue su mensaje en aquel momento.

Ahora, con la condena confirmada y con Cristina Kirchner destinada a cumplir seis años de prisión, Lali Espósito tomó ese tuit y lo compartió nuevamente. En síntesis, lo retuiteó, generando muchísima repercusión con la misma publicación que hizo años atrás.

"Qué peligroso. Qué triste" nuevamente fue noticia. Esta vez no por Javier Milei, pero sí por la condena firme contra Cristina Kirchner. Sobre el actual presidente, el mismo también utilizó X (ex Twitter) para celebrar la noticia y apuntar contra los periodistas.

El festejo de Milei por la condena firme contra Cristina Kirchner

Luego de que la Corte Suprema de la Nación dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el caso conocido como “Vialidad”, Javier Milei se expresó en redes sociales. El presidente de la Nación, que se encuentra de gira internacional, prefirió no nombrar a la referente máxima de la oposición y volvió a atacar a los periodistas.

"Justicia. Fin. PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad", escribió el dirigente de la ultraderecha argentina en su perfil de X (ex Twitter).

Qué dijo Cristina antes de conocer el fallo

Frente a versiones que anticipaban un fallo adverso contra la líder del PJ, la expresidenta apuntó el pasado sábado contra el Poder Judicial, al que volvió a llamar "Partido Judicial". "Tienen miedo y, por lo tanto, no creen que puedan organizar algo enfrente nuestro", dijo respecto a la persecución que ejercen sobre ella "los sectores hegemónicos".

Durante un acto en la sede del PJ, la exmandataria planteó que "hay momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, estar adentro es un certificado de dignidad personal y política". Y detalló: "Mientras caminan por la calle libres de polvo y paja los que hicieron megacanjes, los que endeudaron al país, los de los parques eólicos, los del Correo Argentino y créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo porque lo siento de esa manera".

En el acto que lideró el fin de semana en Corrientes, afirmó: “Salió el anuncio y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa”. Y, en el mismo sentido, agregó: “Si estoy acorralada, ¿por qué no me dejan competir y me ganan?”.