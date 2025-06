Despidos en una de las fábricas más grandes de golosinas en medio de la crisis de Milei

Una de las empresas más grandes de golosinas despidió trabajadores.

La llegada de Javier Milei provocó una fuerte crisis económica, así como un duro momento para los trabajadores que son reprendidos por realizar reclamos salariales y laborales. En ese contexto, una de las empresas de golosinas más grandes de Argentina despidió empleados.

Según los operarios esto fue como consecuencia de un reclamo de mejores condiciones. Además la compañía suspendió un bono de productividad. Por estos motivos los trabajadores realizaron una protesta en la planta.

Se trata de Georgalos, que despidió a cinco trabajadores del área de chocolates en la planta de San Fernando. Por este motivo desde el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) encabezaron una paralización de la fábrica.

Georgalos es una de las principales productoras de golosinas y alimentos del país y es dueña de marcas icónicas como Mantecol, Palitos de la Selva, Bazooka y Toddy entre otros.

Desde STIA afirman que los cinco despidos se dieron como represalia por los reclamos de mejores condiciones laborales por parte de los trabajadores quienes apuntan que la empresa "viene avanzando sobre las condiciones del trabajo".

En ese sentido Maximiliano Montero, trabajador de Georgalos explicó la situación que atraviesan los operarios: "Trabajábamos seis personas y ahora somos cinco, pero nos exigen el doble de producción".

"Esto hace que todos los días haya un 20 por ciento de la producción que no se puede empaquetar porque falta personal", agregó en charla con el medio Realpolitik. "Somos gente que labura seis días a la semana, que se levanta a las 4.30 de la mañana. No queremos conflicto, queremos soluciones", sumó.

Los trabajadores realizaron un paro tras los despidos

Tras los despidos y la quita del bono de productividad, los trabajadores y el gremio realizaron un paro de actividades. Ante esto, el trabajador expresó: "Nos acusan de parar la máquina, de ejercer violencia y de afectar la producción, pero fue una decisión colectiva del sindicato".

"Venimos laburando mal, tiramos productos porque no damos abasto. No se trata de sabotaje, sino de falta de condiciones para trabajar. La fábrica paró automáticamente, turno mañana, tarde y noche. Todos en asamblea decidieron parar exigiendo la reincorporación de los despedidos", agregó.

La medida quedó en suspensión luego de que el Ministerio de Trabajo de la Provincia dictara la conciliación obligatoria. "No sabemos si la empresa va a seguir acatando la conciliación. Si no lo hace, nosotros vamos a volver al paro. No pueden echarnos como trapo del piso. No somos una máquina, tenemos derechos”, cerró.